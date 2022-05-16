Алексей Попов: «Если „Рубин“ вылетит в ФНЛ, это станет катастрофой»

Бывший футболист «Рубина» высказался о ситуации в казанском клубе.

Я думаю, что никто не вылетит, и все 16 команд останутся в РПЛ . В крайнем случае 15-я и 16-я команды будут играть в стыковых матчах с 3-й и 4-й командами из ФНЛ . Ни одного увольнения из нижней пятерки нет, значит руководителей все устраивает. Такого же никогда не было. Что касается «Рубина», если команда вылетит, это станет катастрофой. Лично я не верю в такой расклад.

Слуцкого не отпускают из «Рубина»? Возможно, у руководства есть какой-то план, в который Слуцкий не верит. Леонид Викторович, скорее всего, понимает, что нет результата и честно было бы уйти. Он делает все по совести. Раз не увольняют Слуцкого, значит, верят в него.