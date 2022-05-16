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Алексей Попов: «Если „Рубин“ вылетит в ФНЛ, это станет катастрофой»

сегодня, 18:30

Бывший футболист «Рубина» Алексей Попов высказался о ситуации в казанском клубе.

Я думаю, что никто не вылетит, и все 16 команд останутся в РПЛ. В крайнем случае 15-я и 16-я команды будут играть в стыковых матчах с 3-й и 4-й командами из ФНЛ. Ни одного увольнения из нижней пятерки нет, значит руководителей все устраивает. Такого же никогда не было. Что касается «Рубина», если команда вылетит, это станет катастрофой. Лично я не верю в такой расклад.

Слуцкого не отпускают из «Рубина»? Возможно, у руководства есть какой-то план, в который Слуцкий не верит. Леонид Викторович, скорее всего, понимает, что нет результата и честно было бы уйти. Он делает все по совести. Раз не увольняют Слуцкого, значит, верят в него.

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Все комментарии
Adolf33
Adolf33
сегодня в 20:11
Вот так в свое время и Зенит спасали. Сначала тем, что "колыбель революцыйи" нельзя лишать команды в ВЛ, а потом спасли при развале СССР.
Вылетит Рубин -хрен с ним. Это ПОпова гембель.
David Young
David Young
сегодня в 19:50
Надеюсь что спортивный принцип будет соблюдён.
ДСА
ДСА
сегодня в 19:22
Лёня просто поплыл.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:16
Слуц феерил во времена ГВК. Больше себя он нигде не показал, хоть в сборной, хоть в клубах...
LOpp
LOpp
сегодня в 19:06
Слуцкий - не космос
STVA 1
STVA 1 ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 18:51
Это будет честно
stanichnik
stanichnik
сегодня в 18:47
Двум худшим командам дадут шанс спастисть через стыки с третьей и четвертой командами ФНЛ.
1 984
1 984
сегодня в 18:42
Провал - да. Но не катастрофа.
drug01
drug01
сегодня в 18:33
Это будет очень плохо!!!!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 18:31
Согласен конечно))
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