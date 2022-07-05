Смородская: «Бека Бека никуда не перейдёт»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала слухи, что футболист «железнодорожников» может перейти в «Аталанту».

Никуда он не перейдет. Я абсолютно в этом убеждена. Ни в какую «Аталанту» не перейдет. Думаю ли я, что это агентские вбросы? Да, думаю так. Как я оценю его уровень? Он низкий, он никому не пригодится. Я говорю об этом больше года. Считаю ли я это промахом нынешнего руководства «Локомотива»? Да, он не первый и не последний. Одни промахи в трансферной кампании Рангника.