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Смородская: «Бека Бека никуда не перейдёт»

05 июля 2022, 21:03

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала слухи, что футболист «железнодорожников» Алексис Бека Бека может перейти в «Аталанту».

Никуда он не перейдет. Я абсолютно в этом убеждена. Ни в какую «Аталанту» не перейдет. Думаю ли я, что это агентские вбросы? Да, думаю так. Как я оценю его уровень? Он низкий, он никому не пригодится. Я говорю об этом больше года. Считаю ли я это промахом нынешнего руководства «Локомотива»? Да, он не первый и не последний. Одни промахи в трансферной кампании Рангника.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
05 июля в 23:45
Тётя строит из себя знатоГа))
Шуnя771
Шуnя771
05 июля в 21:41
Что за дама на экспертизе?)
Гость
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