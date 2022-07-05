Мостовой: «Вендел — один из самых стабильных игроков „Зенита“»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал слухи о возможном уходе из «Зенита» полузащитника .

Каждую неделю мы будем получать новости об уходах. Конечно, это весомая потеря. Когда он пришёл, многие его не знали, но после первой или второй игры я увидел, что парень хороший и качественный. На фоне других футболистов Вендел стал одним из самых стабильных.

У Вендела высокий уровень, и он его держит. Нельзя сказать, что он провалился. Это потеря, если он уйдёт. Если звоночек такой прозвучал, значит однозначно уже ищут замену. Ясно, что замену ему не найдёшь.