Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Мостовой: «Вендел — один из самых стабильных игроков „Зенита“»

05 июля 2022, 16:04

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал слухи о возможном уходе из «Зенита» полузащитника Вендела.

Каждую неделю мы будем получать новости об уходах. Конечно, это весомая потеря. Когда он пришёл, многие его не знали, но после первой или второй игры я увидел, что парень хороший и качественный. На фоне других футболистов Вендел стал одним из самых стабильных.

У Вендела высокий уровень, и он его держит. Нельзя сказать, что он провалился. Это потеря, если он уйдёт. Если звоночек такой прозвучал, значит однозначно уже ищут замену. Ясно, что замену ему не найдёшь.

Все новости
Сперцян: «После 1:3 было ощущение, что можем вытащить матч со „Спартаком“»
Сегодня, 06:35
Сперцян оценил старт нового сезона для «Краснодара»
Сегодня, 06:31
Камоцци считает, что «Спартак» может в РПЛ финишировать выше «Зенита»
Сегодня, 03:15
Мележиков: «„Спартак“ меняется, проявляет характер»
Сегодня, 03:12
Пономарев: «В „Сочи“ подумали, что они уже академики, хотя окончили ПТУ»
Сегодня, 02:23
Зобнин: «Удаление у „Краснодара“ перевернуло ход матча»
Сегодня, 02:18
Все комментарии
Сидор новый
Сидор новый
05 июля в 20:31
Спорить не буду...прав
98bdpnw2qfyt
98bdpnw2qfyt
05 июля в 16:14
замену найду и ему...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
05 июля в 16:07
Возможно но не факт
Ironigor
Ironigor
05 июля в 16:05
Вендел хорошая рабочая лошадка.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 