Мостовой: «Вендел — один из самых стабильных игроков „Зенита“»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал слухи о возможном уходе из «Зенита» полузащитника Вендела.
Каждую неделю мы будем получать новости об уходах. Конечно, это весомая потеря. Когда он пришёл, многие его не знали, но после первой или второй игры я увидел, что парень хороший и качественный. На фоне других футболистов Вендел стал одним из самых стабильных.
У Вендела высокий уровень, и он его держит. Нельзя сказать, что он провалился. Это потеря, если он уйдёт. Если звоночек такой прозвучал, значит однозначно уже ищут замену. Ясно, что замену ему не найдёшь.