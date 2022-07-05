Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал слухи о том, что полузащитник может покинуть питерский клуб.

Вендел — один из лучших футболистов в «Зените» на данный момент. Это станет потерей, но надеюсь, что эта потеря не будет влиять на результат. Уход одного или двух ведущих игроков не должен сказываться на результатах внутри чемпионата.

Что будет, если все бразильцы уйдут из «Зенита» этим летом? Если уйдут все легионеры из «Зенита», то клубу нужно будет серьезно усиливаться, чтобы бороться за чемпионство. Иностранцы в российских командах определяют результат. Во всех. Где иностранцы более сильные – те команды борются за чемпионство, а где послабее – они борются за выживание. Российские футболисты не определяют результат ни в одной команде.