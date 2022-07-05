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Лепёхин: «Вендел - один из лучших футболистов в „Зените“»

05 июля 2022, 14:47

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал слухи о том, что полузащитник Вендел может покинуть питерский клуб.

Вендел — один из лучших футболистов в «Зените» на данный момент. Это станет потерей, но надеюсь, что эта потеря не будет влиять на результат. Уход одного или двух ведущих игроков не должен сказываться на результатах внутри чемпионата.

Что будет, если все бразильцы уйдут из «Зенита» этим летом? Если уйдут все легионеры из «Зенита», то клубу нужно будет серьезно усиливаться, чтобы бороться за чемпионство. Иностранцы в российских командах определяют результат. Во всех. Где иностранцы более сильные – те команды борются за чемпионство, а где послабее – они борются за выживание. Российские футболисты не определяют результат ни в одной команде.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 июля в 16:59
Походу самый лучший!
STVA 1
STVA 1
05 июля в 16:08
Все теперь пока не уйдёт будут в уши дуть))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 июля в 15:14
Почему при наводе курсора на слово Вендел в описании ветки...выскакивает фото его 8-милетнего племянника??
gqw4n3p9uk8n
gqw4n3p9uk8n
05 июля в 14:48
Так оно и есть
Гость
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