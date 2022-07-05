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Медина: «Я остаюсь в ЦСКА на следующий сезон»

05 июля 2022, 10:35

Полузащитник Хесус Мануэль Медина заявил, что не планирует покидать ЦСКА.

Конечно, я остаюсь в ЦСКА на следующий сезон, этим летом не ухожу.

Сколько лет Россия будет без еврокубков? Не знаю. Это сложный вопрос, мы, футболисты, должны работать. Я — профессионал своего дела, и моя задача — выкладываться на тренировках.

Чувствую ли я себе безопасно в Москве? Да, конечно, мне нравится Москва.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
05 июля в 13:11
Формулировка конечно фантастическая. Ниче что контракт?
Sylpheed
Sylpheed
05 июля в 12:34
По моему самое бесполезное наше приобретение. Он абсолютно слаб в прессинге и боится любой борьбы. Это игрок, который не борется за мяч.
h7segagcsm6f
h7segagcsm6f
05 июля в 11:47
Это его выбор
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
05 июля в 11:38
Хорошее решение для Хесуса и ЦСКА.
Удачных игр.
SHMEL258
SHMEL258
05 июля в 11:24
Хорошо хоть с Мединой всё нормально, сейчас легионеры с нормальной позицией в отношении России не так уж и много.
drug01
drug01
05 июля в 11:21
Это хорошо но работать надо больше
112910415
112910415
05 июля в 11:17
наш человек !
ничего не боится, никуда не стремится ...
Союзник противников
Союзник противников
05 июля в 11:05
Будешь вне конкуренции,даже на две позиции выходить,разом...
КЭТиК
КЭТиК
05 июля в 10:41
Меньше игр - больше отдыха.
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