Медина: «Я остаюсь в ЦСКА на следующий сезон»

Полузащитник заявил, что не планирует покидать ЦСКА .

Конечно, я остаюсь в ЦСКА на следующий сезон, этим летом не ухожу.

Сколько лет Россия будет без еврокубков? Не знаю. Это сложный вопрос, мы, футболисты, должны работать. Я — профессионал своего дела, и моя задача — выкладываться на тренировках.

Чувствую ли я себе безопасно в Москве? Да, конечно, мне нравится Москва.