Дивеев — о главном сопернике ЦСКА: «На первом месте „Спартак“»

Защитник ЦСКА считает, что «Спартак» остается главным соперником «армейцев».

Кто главный соперник ЦСКА в сезоне по спортивному принципу? Думаю, все равно «Спартак». Все-таки это московское дерби, в нем всегда нужно выигрывать обязательно.