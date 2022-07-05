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Дивеев — о главном сопернике ЦСКА: «На первом месте „Спартак“»

05 июля 2022, 19:36

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев считает, что «Спартак» остается главным соперником «армейцев».

Кто главный соперник ЦСКА в сезоне по спортивному принципу? Думаю, все равно «Спартак». Все-таки это московское дерби, в нем всегда нужно выигрывать обязательно.

«Зенит» все равно не такой раздражитель? Опять же, лично для меня – такой же раздражитель, ведь я у «Зенита» ни разу в своей карьере еще не выигрывал. Но для ЦСКА на первом месте все равно «Спартак», я так думаю.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
06 июля в 09:49
Проигрыш любимой команды всегда неприятен, но проигрыш принципиальному сопернику неприятен ВТРОЙНЕ. На мой взгляд.
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
06 июля в 09:34
Лично для меня все игры главные...что толку например обыгрывать ЦСКА и потом проигрывать условной Уфе?)...
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
06 июля в 09:06
Разве для вас главные игры сезона не с ЦСКА?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 июля в 23:34
Пока московские команды борются за места в центре таблицы ставя себе приоритеты обыгрывать друг друга "Сочи" спокойно берёт серебро.....))
stanichnik
stanichnik
05 июля в 22:25, ред.
Футболисты любого столичного клуба наверное тоже будут солидарны с Дивеевым и поставят противостояние со Спартаком главным и принципиальным в сезоне.
протон
протон
05 июля в 22:21
«И уже не выиграю» - разрыдавшись, прохрипел Игорь
makkie
makkie
05 июля в 21:42
Казалось бы, цска обыграл Спартак в двух матчах РПЛ.
А по факту решающая игра была в 1/4 Кубка, где сильнее оказался уже Спартак, и в итоге выиграли турнир.
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
05 июля в 21:26
Не надо прибедняться)...хотя по легам у вас потери существенные...
Futurista
Futurista
05 июля в 21:24
Думаю все команды РПЛ считают Спартак главным соперником по разным причинам...кто явно...кто тайно)...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 июля в 21:12
Спартак и Зенит !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
05 июля в 20:46
С спартаком у нас особый счёт.
Олег Орешкин
Олег Орешкин
05 июля в 20:42
Мы к сожалению сейчас не конкуренты Спартаку, Динамо, Сочи, Локомотиву и тем более Зениту. Нам бы в Факелом справится или Ахматом. Думаю в десятку должны войти, но честно говоря с такой игрой будем бороться в стыках
cska1948
cska1948
05 июля в 20:07
Игорь прав, конечно для нас главным соперником был и будет СпаМ. Но глядя на сегодняшнею игру ЦСКА, боюсь что мы проиграем СпаМу борьбу за ДЕСЯТОЕ место в грядущем чемпионате.
SHMEL
SHMEL
05 июля в 20:00
Сейчас нужно самих себя перебороть и играть через не могу, за себя и того парня. Слишком много мы потеряли игроков перед стартом сезона, а взамен кроме Гайича и вернувшихся из аренды никого не взяли.
t732ew3as2rb
t732ew3as2rb
05 июля в 19:56
Так будет всегда
asraeil
asraeil
05 июля в 19:43
Думаю, что у каждого будет свое мнение по данному вопросу...
ДАША Д
ДАША Д
05 июля в 19:40
Нижний Новгород обыграть не могут, какой там Спартак....
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