Дивеев — о главном сопернике ЦСКА: «На первом месте „Спартак“»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев считает, что «Спартак» остается главным соперником «армейцев».
Кто главный соперник ЦСКА в сезоне по спортивному принципу? Думаю, все равно «Спартак». Все-таки это московское дерби, в нем всегда нужно выигрывать обязательно.
«Зенит» все равно не такой раздражитель? Опять же, лично для меня – такой же раздражитель, ведь я у «Зенита» ни разу в своей карьере еще не выигрывал. Но для ЦСКА на первом месте все равно «Спартак», я так думаю.
А по факту решающая игра была в 1/4 Кубка, где сильнее оказался уже Спартак, и в итоге выиграли турнир.
А по факту решающая игра была в 1/4 Кубка, где сильнее оказался уже Спартак, и в итоге выиграли турнир.