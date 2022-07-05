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Слуцкий: «Мы заплатили ноль за трансферы и ноль за агентские комиссии»

05 июля 2022, 20:13

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о перспективах команды в Первой лиге.

У нас ушли 14 человек по сравнению с зимними сборами. Сколько нас должно было пополнить, когда 14 человек у нас в команде нет? Поэтому новичков в команде количественно достаточно много.

Качественно – хорошие футболисты. Но сказать, что это будет тотальное доминирование в Первой лиге, сложно. Плюс это новая команда. Нам надо понять возможности внутри, ситуацию внутри.

Еще раз скажу: такие ситуации, как с Йевтичем, не добавляют оптимизма. Настраиваемся на очень тяжелый длинный турнир. Понятно, что будем стараться решать задачу. Но я бы не сказал, что мы выглядим какими-то гиперфаворитами.

Причем все новички, которые пополнили нашу команду, несмотря на разговоры о каких-то невиданных зарплатах, – все до одного свободные агенты. Мы заплатили ноль за трансферы и ноль за агентские комиссии. Я бы не стал как недооценивать, так и переоценивать то, что мы сделали в это межсезонье.

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Все комментарии
Project _Pandora_
Project _Pandora_
06 июля в 02:41
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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
05 июля в 20:55
Смешно говорить, что с Бегемотом они будут фаворитами) Вот очередное нытьё от Лёни еще до старта чемпионата, больше похожее на оправдания авансом.
pomor45
pomor45
05 июля в 20:43
Не унывай. Бери пример с медиков. Они говорят: "Тяжело в лечении - легко в гробу."
Mekail
Mekail
05 июля в 20:15
тяжко сейчас Рубину....
sv_1969
sv_1969
05 июля в 20:15
ДенЮжков нет
Гость
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