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Ганчаренко: «Хотелось бы, чтобы Дивеев перешёл в другой чемпионат»

05 июля 2022, 11:32

Бывший тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился мнением о защитнике «армейцев» Игоре Дивееве.

У Игоря Дивеев очень хорошие лидерские качества. Он сам по себе парень со стержнем, хорошо впитывает тактическую информацию. Для центрального защитника у него хорошее начало атаки, что в современном футболе очень важно. Игорь физически сильный, потому что прыгает, стартует хорошо. Для его роста, веса очень хорошие развороты. Он хорош при стандартных положениях как в атаке, так и в защите. Очень важно, что он имеет резерв для роста. Мне бы очень хотелось, чтобы он и Сперцян попробовали себя в другом чемпионате, чтобы понять, насколько ещё они готовы прибавить.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
05 июля в 13:03
Спрос на наших игроков сейчас невелик.
ЮЗИК
ЮЗИК
05 июля в 12:28
Это дело хозяйское
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
05 июля в 11:58
А при чем здесь Ганчар и его хотелки?
sv_1969
sv_1969
05 июля в 11:57, ред.
Вот картошкин мутит
Ironigor
Ironigor
05 июля в 11:56
Обычный засланный казачок !)
Шуnя771
Шуnя771
05 июля в 11:53
Нет чтобы подсказать..., что то полезное для игры в клубе, который кусок хлеба тебе давал, так он разваливает... Даже мне спартачу "обидно"! Кому надо и без его рекламы заметят уровень игры названных футболистов и сделают соответствующее предложение.
sm6g5yd9ujtf
sm6g5yd9ujtf
05 июля в 11:53
Ни о чем
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
05 июля в 11:41
Зачем ослаблять ЦСКА ?
Не одобряю.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 июля в 11:33
А я хотел чтоб он играл за нас!
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