Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Канчельскис: «В „Зените“ можно открывать бразильский клуб»

06 июля 2022, 06:33

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о предстоящем переходе защитника «Сочи» Родригао в «Зенит».

В «Зените» будет уже семь бразильцев — можно открывать бразильский клуб. «Зениту» ещё далеко до «Глазго Рейнджерс», в котором я выступал, — там была голландская команда. Видимо, им нравятся бразильцы, вот и всё.

Если есть возможность, почему бы и не покупать игроков «Сочи»? Такая же ситуация у меня была в «Пахтакоре» — разбирали всех перспективных футболистов. Конечно, все пойдут в «Зенит»: там есть финансирование, поэтому так и действуют. Если бы у «Химок» или «Урала» были деньги, они бы тоже так действовали. В этом нет ничего зазорного. «Милан» тоже так делал, когда были времена Берлускони, — делали предложение, от которого невозможно отказаться.

Все новости
Сперцян: «После 1:3 было ощущение, что можем вытащить матч со „Спартаком“»
Сегодня, 06:35
Сперцян оценил старт нового сезона для «Краснодара»
Сегодня, 06:31
Камоцци считает, что «Спартак» может в РПЛ финишировать выше «Зенита»
Сегодня, 03:15
Мележиков: «„Спартак“ меняется, проявляет характер»
Сегодня, 03:12
Пономарев: «В „Сочи“ подумали, что они уже академики, хотя окончили ПТУ»
Сегодня, 02:23
Зобнин: «Удаление у „Краснодара“ перевернуло ход матча»
Сегодня, 02:18
Все комментарии
протон
протон
06 июля в 12:30
Пора тренера бразильца...
Zenit_84
Zenit_84
06 июля в 09:05
Так он уже открыт
КЭТиК
КЭТиК
06 июля в 06:38
ФК Зенит (Бразилия).
9gsqk46893hz
9gsqk46893hz
06 июля в 06:38
Что поделаешь, такова жизнь...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 