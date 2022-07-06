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Ещенко: «Бакаев будет в „Зените“ сидеть и ждать, пока Малком даст ему шанс»

06 июля 2022, 01:31

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал уход Зелимхана Бакаева в «Зенит».

Трудно сказать, как Бакаев себя проявит в «Зените». Как будет сидеть на лавке и ждать, пока Малком или кто-то там еще дадут ему шанс. Потому что обычно, когда что-то не получается, Бакаев нервничает и все такое.

Я помню еще, когда его только подтягивали к основе из дубля, говорил ему: «Бей по 50-60 раз на тренировке. А в игре как увидишь линию штрафной — убирай себе под левую и бей в дальний. Вот когда так сделаешь, в игре уже автоматом все произойдет». Ушел в Тулу — там начал забивать. И пошло-поехало.

Он эмоциональный парень, конечно. Техника есть. Но помимо техники нужно еще и не быть индивидуалистом. Футбол — командная игра.

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Все комментарии
протон
протон
06 июля в 12:17
Пару раз выдаст что-нибудь Богданычу - сразу самолёт за новым бразильцем пошлют.
j9ne6c2fpm34
j9ne6c2fpm34
06 июля в 08:55
Бла бла бла....не завидуй.
armqyxjjzk44
armqyxjjzk44
06 июля в 02:40
Так оно и есть
Гость
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