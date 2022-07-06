Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Суперкубок 2022

Радимов допустил, что «Спартак» снова проиграет «Зениту» со счетом 1:7

06 июля 2022, 02:26
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России против «Спартака».

Гильермо Абаскаль декларировал, что он хочет строить смелый футбол и прессинговать. Почему не начинать с первого матча?! Если декларировать одно, а с первого же матча играть от обороны, то могут и не понять. А нарваться на 1:7 с такой игрой в Петербурге можно еще раз. Это палка о двух концах. Решать главному тренеру «Спартака», но тут или пан, или пропал.

Все новости
Сперцян: «После 1:3 было ощущение, что можем вытащить матч со „Спартаком“»
Сегодня, 06:35
Сперцян оценил старт нового сезона для «Краснодара»
Сегодня, 06:31
Камоцци считает, что «Спартак» может в РПЛ финишировать выше «Зенита»
Сегодня, 03:15
Мележиков: «„Спартак“ меняется, проявляет характер»
Сегодня, 03:12
Пономарев: «В „Сочи“ подумали, что они уже академики, хотя окончили ПТУ»
Сегодня, 02:23
Зобнин: «Удаление у „Краснодара“ перевернуло ход матча»
Сегодня, 02:18
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
06 июля в 12:20
Мяч круглый, поле (надеюсь) ровное. Может быть абсолютно любой результат.
Главное, чтобы игра была интересной и зрелищной.
Шуnя771
Шуnя771
06 июля в 09:44
Каждый имеет право высказать свое мнение, особенно восседая на газовой трубе!
Ruslik1982
Ruslik1982
06 июля в 08:08
Зенит выиграет с разницей не менее 4 мячей
ABir
ABir
06 июля в 05:59
Гадание на кофейной гуще горе эксперта
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
06 июля в 03:43
Это вряд ли. Хотя 1:7 бывают разные. Например подъем Зенита, в ещё догазпромовские времена, начался именно после 1:7 от Динамо и последовавшими за этим матчем выводами.
r6czyn8y8kxr
r6czyn8y8kxr
06 июля в 02:39
Это его мнение
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 