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Генич: «Игра ЦСКА – печальное зрелище»

06 июля 2022, 04:45

Комментатор Константин Генич в беседе дал оценку последним играм ЦСКА.

Когда Федотов переходил в ЦСКА, он шел под один состав, а сейчас в связи с отъездом игроков приходится латать дыры. Даже перед матчем с «Пари НН» Федотов признался, что отъезд Эджуке и других игроков – это безобразие. По его словам, Большаков появился в составе, чтобы просто залатать дыру, а не из-за соответствия уровня ЦСКА. Если армейцы так горели желанием договориться с Федотовым, то подставлять тренера не очень хорошо, поэтому клуб должен подсуетиться, прокачаться и помочь Владимиру Валентиновичу новыми игроками. Игра ЦСКА – печальное зрелище. Понятно, что играют молодые ребята, но есть опасения с каким багажом войдет ЦСКА в новый сезон, если не будет приобретений. Да, Федотов может раскрывать потенциал футболистов, но в «Сочи» это были взрослые игроки, которых списали. Они были хорошо внедрены в систему и тем самым прокачивали свои навыки. С молодыми ситуация иная. Игроки ЦСКА какие-то поникшие. Может быть, они под нагрузками, все-таки идет серьезная тренировочная работа. Смотрю на Кучаева, Заболотного – как-то без огня, чего не скажешь о футболистах «Пари НН».

Эджуке хорошенько промыли мозги. Мне кажется, ему было вполне комфортно в ЦСКА, и он бы с удовольствием остался. С изменениями в составе Эджуке мог бы играть в стартовом составе практически регулярно. Может быть, это работа агента, который присел на уши и ему пропел, что нигериец только теряет время в ЦСКА, а в его возрасте можно играть на высоком уровне, в большом чемпионате. Наверняка были связи со Шварцем, потом воспользовались этим пунктом ФИФА и кинули ЦСКА. Можно ли это назвать предательством? Не уверен, потому что многие футболисты пользуются этой ситуацией. Эджуке стал одним из них.

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Все комментарии
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
06 июля в 13:21
    SHMEL258
    SHMEL258
    06 июля в 07:18
    В общем и целом Генич прав.
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    06 июля в 05:53
    "присел на уши", "кинули" - мне кажется все верно сделал Энджуке. Еще пару месяцев и из этой страны вообще не выпустили бы, выделили бы шконку и заставили играть за еду и ночлег )
    виктор бочарников
    виктор бочарников ответ Zenit_84 (раскрыть)
    06 июля в 05:35
    Вратарь это пол команды, придеться поработать за себя и того парня.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    06 июля в 05:30
    Генич как нстоящий спартаковец поплакался и рассказал спартачам о проблемах в ЦСКА.
    STVA 1
    STVA 1
    06 июля в 05:02
    Москва не сразу строилась
    Zenit_84
    Zenit_84
    06 июля в 04:59
    Жаль Акинфеева в этом случае с его золотой ногой
    arzuz4a9x9gw
    arzuz4a9x9gw
    06 июля в 04:47
    Тут он прав
    t4fk9334gp83
    t4fk9334gp83
    06 июля в 04:45
    Так оно и есть
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