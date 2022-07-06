Генич: «Игра ЦСКА – печальное зрелище»

Комментатор Константин Генич в беседе дал оценку последним играм ЦСКА .

Когда Федотов переходил в ЦСКА , он шел под один состав, а сейчас в связи с отъездом игроков приходится латать дыры. Даже перед матчем с «Пари НН» Федотов признался, что отъезд Эджуке и других игроков – это безобразие. По его словам, Большаков появился в составе, чтобы просто залатать дыру, а не из-за соответствия уровня ЦСКА . Если армейцы так горели желанием договориться с Федотовым, то подставлять тренера не очень хорошо, поэтому клуб должен подсуетиться, прокачаться и помочь Владимиру Валентиновичу новыми игроками. Игра ЦСКА – печальное зрелище. Понятно, что играют молодые ребята, но есть опасения с каким багажом войдет ЦСКА в новый сезон, если не будет приобретений. Да, Федотов может раскрывать потенциал футболистов, но в «Сочи» это были взрослые игроки, которых списали. Они были хорошо внедрены в систему и тем самым прокачивали свои навыки. С молодыми ситуация иная. Игроки ЦСКА какие-то поникшие. Может быть, они под нагрузками, все-таки идет серьезная тренировочная работа. Смотрю на Кучаева, Заболотного – как-то без огня, чего не скажешь о футболистах «Пари НН».