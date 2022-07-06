Генич: «Нобоа лучше любого полевого игрока ЦСКА»

Комментатор Константин Генич оценил вероятность перехода полузащитника из «Сочи» в ЦСКА .

«Сочи» сейчас растаскивают направо и налево. В каком бы состоянии ни находился Нобоа, он сильнее любого игрока нынешнего ЦСКА . Акинфеева вынесем за скобки, но если брать полевых футболистов, то Кристиан мастеровитее и лучше любого в ЦСКА .