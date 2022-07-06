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Генич: «Нобоа лучше любого полевого игрока ЦСКА»

06 июля 2022, 05:53

Комментатор Константин Генич оценил вероятность перехода полузащитника Кристиана Нобоа из «Сочи» в ЦСКА.

«Сочи» сейчас растаскивают направо и налево. В каком бы состоянии ни находился Нобоа, он сильнее любого игрока нынешнего ЦСКА. Акинфеева вынесем за скобки, но если брать полевых футболистов, то Кристиан мастеровитее и лучше любого в ЦСКА.

Вопрос только в желании самого Нобоа. Захочет ли он переезжать в Москву или останется в комфортных условиях в «Сочи»? Рядом с Кристианом в сочинской команде есть хорошие бегунки. Они точно лучше, чем Мухин. Когда с тобой играют Цаллагов и Юсупов, они очень хорошо понимают, в какой футбол играть. Игра у «Сочи» при Федотове была очень понятной. Какой будет игра в ЦСКА сейчас — большой вопрос.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
06 июля в 07:38
Генич получил неплохие бонусы от федуна за информационное давление на нас.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
06 июля в 07:20
Провально начинаем сезон, не зная на что надеяться в чемпионате.
63j8qf2ajt8u
63j8qf2ajt8u
06 июля в 06:58
Так и есть
ДСА
ДСА
06 июля в 06:37
Весь Сочи сильнее ЦСКА.
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