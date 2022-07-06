Генич: «Нобоа лучше любого полевого игрока ЦСКА»

Комментатор Константин Генич оценил вероятность перехода полузащитника Кристиана Нобоа из «Сочи» в ЦСКА.
«Сочи» сейчас растаскивают направо и налево. В каком бы состоянии ни находился Нобоа, он сильнее любого игрока нынешнего ЦСКА. Акинфеева вынесем за скобки, но если брать полевых футболистов, то Кристиан мастеровитее и лучше любого в ЦСКА.
Вопрос только в желании самого Нобоа. Захочет ли он переезжать в Москву или останется в комфортных условиях в «Сочи»? Рядом с Кристианом в сочинской команде есть хорошие бегунки. Они точно лучше, чем Мухин. Когда с тобой играют Цаллагов и Юсупов, они очень хорошо понимают, в какой футбол играть. Игра у «Сочи» при Федотове была очень понятной. Какой будет игра в ЦСКА сейчас — большой вопрос.