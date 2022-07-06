Оздоев рассказал, почему решил уйти из «Зенита»

Полузащитник сборной России объяснил, почему не стал продлевать контракт с «Зенитом».

«Зенит» предложил мне контракт еще в январе. Условия меня устраивали. Мне хотелось поговорить с тренером — убедиться, что я ему нужен. Беседа состоялась на февральских сборах. Семак сказал, что я нужен. Я попросил время подумать, при этом гарантий «Зениту» никаких не давал. В феврале появился вариант с Европой. 22 февраля мой трансфер сорвался, но я уже был настроен на новый вызов. В мае решил окончательно — надо уходить. Объяснил свою позицию Александру Ивановичу Медведеву. Он все понял. Для меня решение уйти из «Зенита» никогда не будет ошибкой. Это был вопрос поиска новой мотивации. Роли Семака в моем уходе нет.