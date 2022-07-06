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Оздоев рассказал, почему решил уйти из «Зенита»

06 июля 2022, 01:39

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев объяснил, почему не стал продлевать контракт с «Зенитом».

«Зенит» предложил мне контракт еще в январе. Условия меня устраивали. Мне хотелось поговорить с тренером — убедиться, что я ему нужен. Беседа состоялась на февральских сборах. Семак сказал, что я нужен. Я попросил время подумать, при этом гарантий «Зениту» никаких не давал. В феврале появился вариант с Европой. 22 февраля мой трансфер сорвался, но я уже был настроен на новый вызов. В мае решил окончательно — надо уходить. Объяснил свою позицию Александру Ивановичу Медведеву. Он все понял. Для меня решение уйти из «Зенита» никогда не будет ошибкой. Это был вопрос поиска новой мотивации. Роли Семака в моем уходе нет.

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Все комментарии
протон
протон
06 июля в 12:18
когда взял все титулы и трофеи в России, с хорошим контрактом, немного глуповато выглядеть с такими заявлениями, про новые вызовы и о том, что никогда не пожалеет об этом)) До Зенита, Оздоев был где то на виду или вызывался в сборную? Для чего нужны были диалоги с Семаком?
Мага, просто надо смелости набраться и сказать, что на понижение контракта не захотел идти, тем более до этого были разговоры не про новые вызовы а о том, чтобы семье было хорошо....значит дело в деньгах.
cn3253znqt27
cn3253znqt27
06 июля в 02:38
Тут он прав
Ironigor
Ironigor
06 июля в 02:20
И куда же ты ушёл, на кого променял сладкую жизнь у газовый колонке .
Гость
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