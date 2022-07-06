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Адебайор рассказал, почему отказался переходить в «Зенит» и «Спартак»

06 июля 2022, 02:00

Нападающий Эммануэль Адебайор рассказал о предложениях «Зенита» и «Спартака» в период его игровой карьеры.

Когда мне предлагали перейти в «Зенит», мне одновременно поступило предложение из «Арсенала», и я выбрал Лондон. Это был, кажется, 2006-й год. Спустя 5 лет похожая история была со «Спартаком» — звали туда, но я выбрал «Тоттенхэм». И еще чуть позже были звонки от «Анжи», но я не воспринял их серьезно. Они звонили моему агенту. Он сказал мне, что команда заинтересована в моих услугах, но конкретного предложения не поступило.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 июля в 05:24
Может оно и к лучшему!
ЮЗИК
ЮЗИК
06 июля в 05:10
Думаю он не пожалел о своём выборе
x8eduydaefhy
x8eduydaefhy
06 июля в 02:39
Это весьма любопытно
Гость
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