Фонте: «Возвращение в „Реал“? Это лучший вариант для Роналду»

Защитник «Лилля» Жозе Фонте считает, что оптимальным вариантом продолжения карьеры для нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду было бы возвращение в «Реал».
Роналду обожает Лигу чемпионов, это бесспорно. Это его любимый турнир. Он знает, как нужно играть, чтобы получить «Золотой мяч». Криштиану должен бороться за титулы и «Золотой мяч».
Возможно, он сомневается в том, что сможет взять несколько титулов в МЮ. Но ему виднее. Возвращение в «Реал»? Это лучший вариант для Роналду. А хотят ли они вернуть его — это уже другой вопрос. Переход в «Баварию» интересен тем, что там Роналду сможет брать титулы и претендовать на «Золотой мяч».
А ещё лучше с таким уровнем iq обратно в начальную школу (хотя может ты и так там). Не нравится можешь не комментировать мои записи. То что я написал это общественное мнение и мнение специалистов. Не надо знать Роналду лично чтобы догадаться как он зациклен на своей пустой статистике
А ещё лучше с таким уровнем iq обратно в начальную школу (хотя может ты и так там). Не нравится можешь не комментировать мои записи. То что я написал это общественное мнение и мнение специалистов. Не надо знать Роналду лично чтобы догадаться как он зациклен на своей пустой статистике
Бензема крут на позиции центрфорварда, хотя был бы крут раньше, но звание лучшего бомбардира забирал Роналду. Они не разделят эту роль и Бензема отлично справляется с этой ролью, у которого действительно есть навыки голевой машины.
Винисиус очень хорош в дриблинге и сейчас Роналду не смог бы его вытеснить даже на пике. Роналду это было бы сложно, учитывая качество дриблинга игроков.
Роналду сам себя запутал в командной роли и теперь его сложно использовать, но будет нужен там, где будет нужен центрфорвард. Вингера Роналду играть уже не будет, все таки голы ему нужны.
Бензема крут на позиции центрфорварда, хотя был бы крут раньше, но звание лучшего бомбардира забирал Роналду. Они не разделят эту роль и Бензема отлично справляется с этой ролью, у которого действительно есть навыки голевой машины.
Винисиус очень хорош в дриблинге и сейчас Роналду не смог бы его вытеснить даже на пике. Роналду это было бы сложно, учитывая качество дриблинга игроков.
Роналду сам себя запутал в командной роли и теперь его сложно использовать, но будет нужен там, где будет нужен центрфорвард. Вингера Роналду играть уже не будет, все таки голы ему нужны.
Во-вторых. Вы что... душеприказчик Модного? Дружите семьями и проводите вместе уик энды ? Смотрю знаете о его желаниях..., о том, что его пугает... Феноменально, просто!
В третьих. Если у вас Пеле и Марадона, говорившие о величии Роналду, - недалёкие люди..., тогда вам с такими тезисами не на Соккер надо, а на форум кройки и шитья..., хотя и там, думаю, к вам, с такими утверждениями, будут вопросы.
Ну и в четвёртых. Судя по отсутствию с вашей стороны ответа на вопрос о том, как бы вы сами поступили на его месте, я заключаю, что кому угодно, но только не вам рассуждать о высоких моральных устоях и принципах, стыдя португальца за его метания.
Во-вторых. Вы что... душеприказчик Модного? Дружите семьями и проводите вместе уик энды ? Смотрю знаете о его желаниях..., о том, что его пугает... Феноменально, просто!
В третьих. Если у вас Пеле и Марадона, говорившие о величии Роналду, - недалёкие люди..., тогда вам с такими тезисами не на Соккер надо, а на форум кройки и шитья..., хотя и там, думаю, к вам, с такими утверждениями, будут вопросы.
Ну и в четвёртых. Судя по отсутствию с вашей стороны ответа на вопрос о том, как бы вы сами поступили на его месте, я заключаю, что кому угодно, но только не вам рассуждать о высоких моральных устоях и принципах, стыдя португальца за его метания.
Во-вторых, если вопрос касается спортивных достижений то тут вопрос к нему в первую очередь! Он в составе команды провалимся полностью!
В третьих, его уход из МЮ на самом деле не связан ни с деньгами ни с трофеями! Его пугает только одно: что Месси догонит его по голам в ЛЧ, вот и все! Чтобы этого не допустить он будет по 100 ещё прыгать по готовым топ клубам а потом недалекие люди будут говорить о его величии!
Во-вторых, если вопрос касается спортивных достижений то тут вопрос к нему в первую очередь! Он в составе команды провалимся полностью!
В третьих, его уход из МЮ на самом деле не связан ни с деньгами ни с трофеями! Его пугает только одно: что Месси догонит его по голам в ЛЧ, вот и все! Чтобы этого не допустить он будет по 100 ещё прыгать по готовым топ клубам а потом недалекие люди будут говорить о его величии!
Где лучше и перспективней, "зацикливаясь на себе и плевав на предыдущий коллектив", или продолжите гордо бить себя пяткой в грудь, демонстрируя общечеловеческие ценности, оставаясь работать на старом месте в ущерб собственному развитию и карьере?
P.S. Очень удобно быть моралистом до тех пор, пока вопрос себя лично не касается....
PP.SS. "Прыгать по разным топ командам ..." )) Чё ж нашим то мешает так попрыгать и хотя бы в одну из них раз в жизни попасть ?! У них ведь тоже есть 2 руки, 2 ноги, голова...с ушами...
Где лучше и перспективней, "зацикливаясь на себе и плевав на предыдущий коллектив", или продолжите гордо бить себя пяткой в грудь, демонстрируя общечеловеческие ценности, оставаясь работать на старом месте в ущерб собственному развитию и карьере?
P.S. Очень удобно быть моралистом до тех пор, пока вопрос себя лично не касается....
PP.SS. "Прыгать по разным топ командам ..." )) Чё ж нашим то мешает так попрыгать и хотя бы в одну из них раз в жизни попасть ?! У них ведь тоже есть 2 руки, 2 ноги, голова...с ушами...
Раз обожает ЛЧ надо было с МЮ попадать туда а не бежать поджав хвост в другую топ команду!
Это откровенна трусость португальца, который настолько зациклен на себе и плевать на Команды где он играет что пойдёт на все лишь бы играть в ЛЧ а то Месси может догнать по голам!
Раз обожает ЛЧ надо было с МЮ попадать туда а не бежать поджав хвост в другую топ команду!
Это откровенна трусость португальца, который настолько зациклен на себе и плевать на Команды где он играет что пойдёт на все лишь бы играть в ЛЧ а то Месси может догнать по голам!