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Фонте: «Возвращение в „Реал“? Это лучший вариант для Роналду»

07 июля 2022, 22:52

Защитник «Лилля» Жозе Фонте считает, что оптимальным вариантом продолжения карьеры для нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду было бы возвращение в «Реал».

Роналду обожает Лигу чемпионов, это бесспорно. Это его любимый турнир. Он знает, как нужно играть, чтобы получить «Золотой мяч». Криштиану должен бороться за титулы и «Золотой мяч».

Возможно, он сомневается в том, что сможет взять несколько титулов в МЮ. Но ему виднее. Возвращение в «Реал»? Это лучший вариант для Роналду. А хотят ли они вернуть его — это уже другой вопрос. Переход в «Баварию» интересен тем, что там Роналду сможет брать титулы и претендовать на «Золотой мяч».

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Все комментарии
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
08 июля в 23:13
На форму шитья надо тебя отправить дружок.
А ещё лучше с таким уровнем iq обратно в начальную школу (хотя может ты и так там). Не нравится можешь не комментировать мои записи. То что я написал это общественное мнение и мнение специалистов. Не надо знать Роналду лично чтобы догадаться как он зациклен на своей пустой статистике
Бык без трезубца
Бык без трезубца
08 июля в 15:17, ред.
А на какой позиции он будет играть в Реале?
Бензема крут на позиции центрфорварда, хотя был бы крут раньше, но звание лучшего бомбардира забирал Роналду. Они не разделят эту роль и Бензема отлично справляется с этой ролью, у которого действительно есть навыки голевой машины.
Винисиус очень хорош в дриблинге и сейчас Роналду не смог бы его вытеснить даже на пике. Роналду это было бы сложно, учитывая качество дриблинга игроков.
Роналду сам себя запутал в командной роли и теперь его сложно использовать, но будет нужен там, где будет нужен центрфорвард. Вингера Роналду играть уже не будет, все таки голы ему нужны.
NOVA
NOVA
08 июля в 11:43
как говорится поезд ушел, не надо было уходить так рано из Реала!! а так на его позиции великолепно играет Вини!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Золoтой Мяч (раскрыть)
08 июля в 08:50, ред.
В вашем "Во-первых", вы, в контексте Роналду, начали мерить ситуацию в МЮ его зарплатой, и это при материальном положении модного (!)..., хотя "в третьих" - себя же и опровергли! Вот это, согласитесь, действительно забавно, равно как и то, что профессия спортсмена для вас, почему то, к работе не приравнивается. ))

Во-вторых. Вы что... душеприказчик Модного? Дружите семьями и проводите вместе уик энды ? Смотрю знаете о его желаниях..., о том, что его пугает... Феноменально, просто!

В третьих. Если у вас Пеле и Марадона, говорившие о величии Роналду, - недалёкие люди..., тогда вам с такими тезисами не на Соккер надо, а на форум кройки и шитья..., хотя и там, думаю, к вам, с такими утверждениями, будут вопросы.

Ну и в четвёртых. Судя по отсутствию с вашей стороны ответа на вопрос о том, как бы вы сами поступили на его месте, я заключаю, что кому угодно, но только не вам рассуждать о высоких моральных устоях и принципах, стыдя португальца за его метания.
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
08 июля в 08:42
Во-первых, забавно что вы сравнили ситуацию с работой, ибо зарплату больше чем в МЮ никто не предложит. Какой смысл тогда уходить?
Во-вторых, если вопрос касается спортивных достижений то тут вопрос к нему в первую очередь! Он в составе команды провалимся полностью!
В третьих, его уход из МЮ на самом деле не связан ни с деньгами ни с трофеями! Его пугает только одно: что Месси догонит его по голам в ЛЧ, вот и все! Чтобы этого не допустить он будет по 100 ещё прыгать по готовым топ клубам а потом недалекие люди будут говорить о его величии!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Золoтой Мяч (раскрыть)
08 июля в 08:21, ред.
А вы сами, когда представится возможность, место работы как выберите ?
Где лучше и перспективней, "зацикливаясь на себе и плевав на предыдущий коллектив", или продолжите гордо бить себя пяткой в грудь, демонстрируя общечеловеческие ценности, оставаясь работать на старом месте в ущерб собственному развитию и карьере?

P.S. Очень удобно быть моралистом до тех пор, пока вопрос себя лично не касается....

PP.SS. "Прыгать по разным топ командам ..." )) Чё ж нашим то мешает так попрыгать и хотя бы в одну из них раз в жизни попасть ?! У них ведь тоже есть 2 руки, 2 ноги, голова...с ушами...
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч
08 июля в 07:14
То есть быть лучшим это прыгать по разным ТОП командам?
Раз обожает ЛЧ надо было с МЮ попадать туда а не бежать поджав хвост в другую топ команду!
Это откровенна трусость португальца, который настолько зациклен на себе и плевать на Команды где он играет что пойдёт на все лишь бы играть в ЛЧ а то Месси может догнать по голам!
ДСА
ДСА
08 июля в 06:30
Не многие потянут контракт Роналду.
Остапчук 67
Остапчук 67
08 июля в 03:27
Не нужен он Реалу
95-shishani-95
95-shishani-95
08 июля в 00:57
Спасибо ему конечно за всё, что он сделал для Реала. Но теперь он не нужен Реалу. Пусть переходит в Баварию. Это вариант будет интересным как для самого Роналду, так для Баварии. Потому, что его трансфер принесёт им много денег.
Caniggia
Caniggia
07 июля в 23:59
Возвращение Роналду в Реал? Для самого Роналду это может и лучший вариант, Но для Реала далеко не лучший!
eleven LC
eleven LC
07 июля в 23:53
Роналду легенда Реала но сейчас есть Карим в лучшей своей форме и Криш не нужен!
7475hv6hbtdj
7475hv6hbtdj
07 июля в 23:29
Зачем? Только Китай?
Ironigor
Ironigor
07 июля в 22:55
Посмотрим в итоге где он окажется.
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