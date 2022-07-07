Фонте: «Возвращение в „Реал“? Это лучший вариант для Роналду»

Защитник «Лилля» считает, что оптимальным вариантом продолжения карьеры для нападающего «Манчестер Юнайтед» было бы возвращение в «Реал».

Роналду обожает Лигу чемпионов, это бесспорно. Это его любимый турнир. Он знает, как нужно играть, чтобы получить «Золотой мяч». Криштиану должен бороться за титулы и «Золотой мяч».