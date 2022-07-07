Жезус: «Не хочу быть в „Арсенале“ новым Анри»

Нападающий порассуждал о значимости экс-форварда после перехода в «Арсенал» из «Манчестер Сити».

Когда говоришь «Арсенал», то думаешь «Тьерри Анри». Тьерри уникален, он один из величайших игроков в истории. Но я не хочу быть новым Тьерри Анри. Я хочу сделать себе имя в истории этого клуба.

Я буду здесь: 90 минут в штрафной, пытаясь забить, пытаясь помочь – не только голами, но и ассистами. Отбирая мяч. Бегая – в своем стиле. Никогда не останавливаясь. Помогая команде, помогая одноклубникам – да, это я.