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Жезус: «Не хочу быть в „Арсенале“ новым Анри»

07 июля 2022, 16:28

Нападающий Габриэл Жезус порассуждал о значимости экс-форварда Тьерри Анри после перехода в «Арсенал» из «Манчестер Сити».

Когда говоришь «Арсенал», то думаешь «Тьерри Анри». Тьерри уникален, он один из величайших игроков в истории. Но я не хочу быть новым Тьерри Анри. Я хочу сделать себе имя в истории этого клуба.

Я буду здесь: 90 минут в штрафной, пытаясь забить, пытаясь помочь – не только голами, но и ассистами. Отбирая мяч. Бегая – в своем стиле. Никогда не останавливаясь. Помогая команде, помогая одноклубникам – да, это я.

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL
07 июля в 23:16
а про падения на ровном месте он забыл?
Bensurr
Bensurr
07 июля в 20:01, ред.
VIP
Bensurr
Bensurr
07 июля в 20:00
Анри конечно не станешь
A.S.A
A.S.A
07 июля в 18:01
Не нужно быть новым Анри, будь собой, будь Жезусом!!!! Просто постарайся достичь в Арсенале того, чего достиг Анри!!! Этого будет достатачно!
протон
протон
07 июля в 17:22
Да, для всех, кому поменьше 50, футболка Арсенала и 14 номер на любой форме - это Тьерри Анри. Но именно как клуб Арсенал у меня скорее всё же ассоциируется с чём-то более монументальным: Хайберри, Венгер с его футболом, та самая бордовая форма к 100-летию клуба.
протон
протон
07 июля в 17:22
Габриэль Батистута: когда говоришь "Фиорентина", то думаешь "Александр Кокорин" 🙏
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец ответ КЭТиК (раскрыть)
07 июля в 17:12
Лучше Анри он не будет.
КЭТиК
КЭТиК
07 июля в 16:57
Надо уже быть лучше.
aNOOBis
aNOOBis ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
07 июля в 16:36
...Будут карнавалы устраивать, их бразильцев там много собралось, футбол не волк в лес не убежит
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ aNOOBis (раскрыть)
07 июля в 16:35
Хочу быть старым, добрым Анри. Каким он был на пике )
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ aNOOBis (раскрыть)
07 июля в 16:35
Это вообще лозунг игроков "Арсенала" в целом последних десяти лет, так что, чувствую, он органично впишется.
aNOOBis
aNOOBis
07 июля в 16:31
Звучит как:"особо на меня не рассчитывайте" :-)
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