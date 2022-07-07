Фердинанд: «Роналду недоволен, он даже не знает, как звучит гимн ЛЕ»

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07 июля 2022, 05:23

встал на защиту после того, как португальский форвард пропустил тренировку «Манчестер Юнайтед» третий раз подряд.

Роналду сообщил руководству клуба, что хочет уйти этим летом из-за сомнений в том, что манкунианцы смогут бороться за трофеи.