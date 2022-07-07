Фердинанд: «Роналду недоволен, он даже не знает, как звучит гимн ЛЕ»

Рио Фердинанд встал на защиту Криштиану Роналду после того, как португальский форвард пропустил тренировку «Манчестер Юнайтед» третий раз подряд.
Роналду сообщил руководству клуба, что хочет уйти этим летом из-за сомнений в том, что манкунианцы смогут бороться за трофеи.
Конечно, он недоволен! Вы говорите о Криштиану Роналду! Он хочет выигрывать футбольные матчи или трофеи, он привык побеждать и соревноваться каждый год в верхней части таблицы за самые большие призы, а МЮ даже не соответствует требованиям Лиги чемпионов. Нельзя сидеть и ждать, что Криштиану будет счастлив. Он недоволен тем, что не сыграет в Лиге чемпионов, он даже не знает, как звучит гимн Лигы Европы! Когда это произойдет, он подумает: «Что я здесь делаю?»
Это самый непревзойденный, самый большой профессионал, которого мы видели за более чем 15 лет в МЮ, и люди сомневаются в профессионализме этого парня и задаются вопросом, почему его нет на тренировочной базе. Да, он может захотеть уйти, он может быть недоволен некоторыми вещами в футбольном клубе.
Сам себя загнал в ловушку своими запросами.
Теперь только отказаться от денег и вернуться в Спортинг.
Сам себя загнал в ловушку своими запросами.
Теперь только отказаться от денег и вернуться в Спортинг.
Ну а насчет профессионала... Я так понял что по мнению Рио на поле ему можно больше не выходить. Достаточно того, что большой профессионал позволяет на себя посмотреть. За скромную плату.
Ну а насчет профессионала... Я так понял что по мнению Рио на поле ему можно больше не выходить. Достаточно того, что большой профессионал позволяет на себя посмотреть. За скромную плату.
Нужно достойно проводить легенд на пенсию.
Их карьеры подходят к концу.
Как бы это не было тяжело принять - это факт. Парни уже давно в стратосфере своих возможностей и нам приходится наблюдать уже их спад.
Нужно достойно проводить легенд на пенсию.
Их карьеры подходят к концу.
Как бы это не было тяжело принять - это факт. Парни уже давно в стратосфере своих возможностей и нам приходится наблюдать уже их спад.
Бавария его не хочет, куда намылил то?
Бавария его не хочет, куда намылил то?
А Фердинанду должно быть стыдно, за то что уговорил балласта перейти в МЮ. Фергюсону уже давно стыдно, поэтому не посещает матчи МЮ и не дает комментарии про балласта
А Фердинанду должно быть стыдно, за то что уговорил балласта перейти в МЮ. Фергюсону уже давно стыдно, поэтому не посещает матчи МЮ и не дает комментарии про балласта