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Фердинанд: «Роналду недоволен, он даже не знает, как звучит гимн ЛЕ»

07 июля 2022, 05:23

Рио Фердинанд встал на защиту Криштиану Роналду после того, как португальский форвард пропустил тренировку «Манчестер Юнайтед» третий раз подряд.

Роналду сообщил руководству клуба, что хочет уйти этим летом из-за сомнений в том, что манкунианцы смогут бороться за трофеи.

Конечно, он недоволен! Вы говорите о Криштиану Роналду! Он хочет выигрывать футбольные матчи или трофеи, он привык побеждать и соревноваться каждый год в верхней части таблицы за самые большие призы, а МЮ даже не соответствует требованиям Лиги чемпионов. Нельзя сидеть и ждать, что Криштиану будет счастлив. Он недоволен тем, что не сыграет в Лиге чемпионов, он даже не знает, как звучит гимн Лигы Европы! Когда это произойдет, он подумает: «Что я здесь делаю?»

Это самый непревзойденный, самый большой профессионал, которого мы видели за более чем 15 лет в МЮ, и люди сомневаются в профессионализме этого парня и задаются вопросом, почему его нет на тренировочной базе. Да, он может захотеть уйти, он может быть недоволен некоторыми вещами в футбольном клубе.

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Все комментарии
Евгений Сибель
Евгений Сибель
07 июля в 18:29
Увы.
Сам себя загнал в ловушку своими запросами.
Теперь только отказаться от денег и вернуться в Спортинг.
Неэгоист
Неэгоист
07 июля в 11:39
Выучит гимн ЛЕ.. На очереди будет гимн ЛК... А пока он попутал берега...
John 5mith
John 5mith
07 июля в 11:25, ред.
Может позвонить Моуриньо. Тот споёт, он уже этот гимн уже выучил. Как раз в МЮ.
Ну а насчет профессионала... Я так понял что по мнению Рио на поле ему можно больше не выходить. Достаточно того, что большой профессионал позволяет на себя посмотреть. За скромную плату.
112910415
112910415
07 июля в 11:16
всегда интересно что-то новое узнавать
Знатог
Знатог ответ ДАША Д (раскрыть)
07 июля в 11:08
Да, необходимо проводить в клубе уроки музыки.
протон
протон
07 июля в 10:37
Мы были свидетелями величайшего противостояния в футболе. Месси-Роналду.
Нужно достойно проводить легенд на пенсию.
Их карьеры подходят к концу.
Как бы это не было тяжело принять - это факт. Парни уже давно в стратосфере своих возможностей и нам приходится наблюдать уже их спад.
Agamaga........
Agamaga........
07 июля в 10:30
Большой профессионал уже пропустил тренировку в связи с "семейными обстоятельствами".
Бавария его не хочет, куда намылил то?
Шуnя771
Шуnя771
07 июля в 07:59
Так жестко...
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
07 июля в 07:09
Придётся послушать, следующий будет гимн лиги конференций
Elliada
Elliada
07 июля в 07:04
МЮ будет лучше избавиться от балласта. Он не уважает ни своих коллег, ни родной клуб. И называть его профессионалом это идиотизм

А Фердинанду должно быть стыдно, за то что уговорил балласта перейти в МЮ. Фергюсону уже давно стыдно, поэтому не посещает матчи МЮ и не дает комментарии про балласта
Остапчук 67
Остапчук 67
07 июля в 07:04
Зачем ему ЛЕ?
rk44a9ynxzsb
rk44a9ynxzsb
07 июля в 06:10
Его можно понять
ДАША Д
ДАША Д
07 июля в 05:34
Гимн Лиги Европы придется подучить.
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