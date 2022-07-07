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Хитцфельд: «Если Левандовски хочет уйти, пусть уходит»

07 июля 2022, 07:17

Тренер Оттмар Хитцфельд прокомментировал желание форварда Роберта Левандовского покинуть «Баварию».

Если Левандовски хочет уйти, пусть уходит, нет смысла удерживать его. В конце концов, все игроки хотят добиться успеха. Но в «Баварии», естественно, расстроены действиями Роберта.

Среди своих аргументов Хитцфельд назвал необходимость освободить место для нового игрока Садио Мане, который прибывает в Мюнхен после того, как стал звездой «Ливерпуля». Но прежде всего, он настаивал на том, что нельзя держать в составе футболиста, который уже четко заявил о своем желании сменить обстановку.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
07 июля в 15:36
Когда футболисты ставят свои интересы выше интересов клуба, а это значит
и выше чаяний миллионов болельщиков, то он получит вместо благодарностей
болельщиков, проклятия. Соответственно на новом месте может получить
очень плохой результат. Примером тому служит истории Месси и Роналду.
112910415
112910415
07 июля в 11:32
ну так отпускайте уже !
ЮЗИК
ЮЗИК
07 июля в 07:20
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