Хитцфельд: «Если Левандовски хочет уйти, пусть уходит»

Тренер Оттмар Хитцфельд прокомментировал желание форварда Роберта Левандовского покинуть «Баварию».
Если Левандовски хочет уйти, пусть уходит, нет смысла удерживать его. В конце концов, все игроки хотят добиться успеха. Но в «Баварии», естественно, расстроены действиями Роберта.
Среди своих аргументов Хитцфельд назвал необходимость освободить место для нового игрока Садио Мане, который прибывает в Мюнхен после того, как стал звездой «Ливерпуля». Но прежде всего, он настаивал на том, что нельзя держать в составе футболиста, который уже четко заявил о своем желании сменить обстановку.
и выше чаяний миллионов болельщиков, то он получит вместо благодарностей
болельщиков, проклятия. Соответственно на новом месте может получить
очень плохой результат. Примером тому служит истории Месси и Роналду.
и выше чаяний миллионов болельщиков, то он получит вместо благодарностей
болельщиков, проклятия. Соответственно на новом месте может получить
очень плохой результат. Примером тому служит истории Месси и Роналду.