Уорнок: «Не думаю, что тен Хаг будет против ухода Роналду»

Бывший тренер ряда английских клубов Нил Уорнок считает, что возможный уход нападающего Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» может помочь главному тренеру «дьяволов» Эрику тен Хагу.
Тен Хаг не заявит этого публично, однако мне кажется, что вряд ли он будет против ухода Роналду из клуба. Великий футболист, но МЮ нужно поддерживать своего тренера игроками, которые ему необходимы, нужно дать ему возможность построить свою собственную команду и вернуть дух и сплоченность в раздевалке.
Но понять можно
Чел отлично сезон провел, много забил
Как и к Де Хеа - вопросов нет, еще Элангу можно сюда, старается парень
Если в защите Магуайеры и Шоу откровенно позорно играют и привозят(Теллеса аж достали из-за формы шоу), причем это устраивает клуб, в полузащите пешеходит Погба(который свалил), в нападении депутат, что о футболе давно забыл, да и в целом поставили временщика во главе
А теперь собираются только строить проект, играя в ЛЕ
То пусть молодёжь и бегает, 37-летнему игроку че там делать, если к нему вопросов нет(и это любой игрок МЮ говорит, что образец)
Всего пару лет осталось доигрывать
Но понять можно
Чел отлично сезон провел, много забил
Как и к Де Хеа - вопросов нет, еще Элангу можно сюда, старается парень
Если в защите Магуайеры и Шоу откровенно позорно играют и привозят(Теллеса аж достали из-за формы шоу), причем это устраивает клуб, в полузащите пешеходит Погба(который свалил), в нападении депутат, что о футболе давно забыл, да и в целом поставили временщика во главе
А теперь собираются только строить проект, играя в ЛЕ
То пусть молодёжь и бегает, 37-летнему игроку че там делать, если к нему вопросов нет(и это любой игрок МЮ говорит, что образец)
Всего пару лет осталось доигрывать