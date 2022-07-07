Уорнок: «Не думаю, что тен Хаг будет против ухода Роналду»

Бывший тренер ряда английских клубов считает, что возможный уход нападающего из «Манчестер Юнайтед» может помочь главному тренеру «дьяволов» Эрику тен Хагу.

Тен Хаг не заявит этого публично, однако мне кажется, что вряд ли он будет против ухода Роналду из клуба. Великий футболист, но МЮ нужно поддерживать своего тренера игроками, которые ему необходимы, нужно дать ему возможность построить свою собственную команду и вернуть дух и сплоченность в раздевалке.