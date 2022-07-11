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Рианчо объяснил, почему Дзюба не может найти себе клуб в Европе

11 июля 2022, 14:25

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о дальнейшем развитии карьеры экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Я не удивлен, что Дзюба не может найти себе команду в европейских лигах. Дело не в качестве игрока, ведь Артем хороший футболист. Не легендарный, не великий, но хороший. Я думаю, сейчас это просто невозможно. Для всех. Российские футболисты не будут востребованы в Европе еще несколько лет из-за политической ситуации в мире.

Тем более, они останутся без еврокубковой практики, что тоже повлияет на решение клубов не приглашать игроков из РПЛ. Так что в ближайшее время мы вряд ли увидим кого-то из России в европейском клубе. Только если футболист, уже играющий в Европе, перейдет в другой клуб.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Шуnя771 (раскрыть)
11 июля в 16:41
У меня соседей много))) Бесплатно))
Шуnя771
Шуnя771 ответ STVA 1 (раскрыть)
11 июля в 16:13
По чём продаешь?)
3vdghpzxj8p9
3vdghpzxj8p9 ответ Шуnя771 (раскрыть)
11 июля в 15:49, ред.
Им все так говорят, но не могут они не гнать! Иначе совсем никому его не впаришь. Даже под видом эфиопского футболиста Рукаку...
STVA 1
STVA 1
11 июля в 15:26
Ув админы! Все футболки пришли! Спасибо!
Шуnя771
Шуnя771
11 июля в 15:21
Да хватит гнать...)
q4pxqfnym6pu
q4pxqfnym6pu
11 июля в 15:01
Никому там членисторукий и без всякой политики нафиг не нужен
STVA 1
STVA 1
11 июля в 14:36
Гонит Рианчо!Не только в политике дело!Аппетит у Артемки хороший))
Гость
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