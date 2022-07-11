Рианчо объяснил, почему Дзюба не может найти себе клуб в Европе

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о дальнейшем развитии карьеры экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.
Я не удивлен, что Дзюба не может найти себе команду в европейских лигах. Дело не в качестве игрока, ведь Артем хороший футболист. Не легендарный, не великий, но хороший. Я думаю, сейчас это просто невозможно. Для всех. Российские футболисты не будут востребованы в Европе еще несколько лет из-за политической ситуации в мире.
Тем более, они останутся без еврокубковой практики, что тоже повлияет на решение клубов не приглашать игроков из РПЛ. Так что в ближайшее время мы вряд ли увидим кого-то из России в европейском клубе. Только если футболист, уже играющий в Европе, перейдет в другой клуб.
https://youtu.be/2Q_9727acw0