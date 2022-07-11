Рианчо объяснил, почему Дзюба не может найти себе клуб в Европе

Бывший тренер «Спартака» поделился мнением о дальнейшем развитии карьеры экс-нападающего «Зенита» .

Я не удивлен, что Дзюба не может найти себе команду в европейских лигах. Дело не в качестве игрока, ведь Артем хороший футболист. Не легендарный, не великий, но хороший. Я думаю, сейчас это просто невозможно. Для всех. Российские футболисты не будут востребованы в Европе еще несколько лет из-за политической ситуации в мире.