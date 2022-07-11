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Игонин: «Обсуждать падение Зиньковского бессмысленно»

11 июля 2022, 13:11
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-игрок «Зенита» Алексей Игонин отреагировал на спорный момент в матче за Суперкубок России, когда Антон Зиньковский упал в штрафной площади после контакта с вратарём Даниилом Одоевским.

Нужно рассматривать эпизод с начала, там было нарушение в отношении Чистякова. Почему-то всегда обсуждаем и рассматриваем именно концовку, не обращая внимания на этот момент, после которого значительно поменялась ситуация. Это привело к тем самым касаниям и соприкосновениям.

Рефери находился в хорошей позиции, всё это видел. Помощники также не зафиксировали нарушения Одоевского. В любом случае сейчас ЭСК РФС должна выступить как незаинтересованное лицо и расставить все точки над «и».

Я понимаю желание тех, кто не болеет за «Зенит», каким-то образом раскачивать ситуацию. По игре рассказывать нечего. То, что касается самого футбола, – тут без шансов. Так что это единственный эпизод, который они могут обсуждать. Изначально толкнули Чистякова — дальше обсуждать падение Зиньковского бессмысленно.

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Все комментарии
протон
протон
11 июля в 19:35
Уверен что назначение пенальти было бы трагедией для Спартака. Зенит к тому времени уже бросил играть, и спокойно перекатывал мяч, забей Спартак пенальти ( что тоже не факт), он бы только подлил масла в огонь, и всё могло закончиться более чем плачевно для москвичей, счëт бы вырос до неприличного.
t272nm
t272nm
11 июля в 13:40, ред.
Свиньям всегда нужно найти заговор против Спартака. Это ни для кого не секрет.
ДСА
ДСА
11 июля в 13:13
На итоговый результат это не повлияло.
z286wywn8byw
z286wywn8byw
11 июля в 13:11
Итог это не поменяет
Гость
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