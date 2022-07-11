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Хохлов: «Дзюбе точно не стоит завершать карьеру, ещё рано»

11 июля 2022, 13:56

Бывший футболист сборной России Дмитрий Хохлов высказался о будущем экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Дзюбе точно не стоит завершать карьеру, еще рано. У него еще есть несколько футбольных лет впереди, и он в состоянии играть дальше. Артем только буквально год назад был основным игроком в сборной, а сейчас вы хотите, чтоб он закончил с футболом? Состояние Артема позволяет ему играть в топ-клубах. Дзюба хороший и качественный нападающий, один из лучших в России.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
11 июля в 15:09
Вот только не надо....))
Carl Lewis
Carl Lewis
11 июля в 14:49
Он ещё сможет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 июля в 14:11
Он ещё сможет попылить.
Только за меньшую зарплату в каком-нить середняке типа Химок или народной...
4xju4k897qzs
4xju4k897qzs
11 июля в 14:00
Все это было в прошлом, поизносился Дзюба...
Гость
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