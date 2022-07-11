Хохлов: «Дзюбе точно не стоит завершать карьеру, ещё рано»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Хохлов высказался о будущем экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.
Дзюбе точно не стоит завершать карьеру, еще рано. У него еще есть несколько футбольных лет впереди, и он в состоянии играть дальше. Артем только буквально год назад был основным игроком в сборной, а сейчас вы хотите, чтоб он закончил с футболом? Состояние Артема позволяет ему играть в топ-клубах. Дзюба хороший и качественный нападающий, один из лучших в России.
Только за меньшую зарплату в каком-нить середняке типа Химок или народной...
Только за меньшую зарплату в каком-нить середняке типа Химок или народной...