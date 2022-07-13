Кечинов: «Если получится у Реброва, то было бы неплохо»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением по поводу возможного назначения на пост и. о. спортивного директора.

Сама фигура, что он в прошлом спартаковец — это нормально: свои люди должны быть в клубе. Если брать его опыт в этой профессии, то спортивный директор, в моём понимании, — это человек, который обладает связями везде и умеет договариваться.

Мне кажется, у Артёма ещё нет такого опыта. Может, у него есть связи и он сам готов к этой работе. Если пойдёт у него, то было бы неплохо. Надо доверять российским специалистам. У нас должны быть все свои.