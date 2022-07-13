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Кечинов: «Если получится у Реброва, то было бы неплохо»

13 июля 2022, 17:27

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением по поводу возможного назначения Артёма Реброва на пост и. о. спортивного директора.

Сама фигура, что он в прошлом спартаковец — это нормально: свои люди должны быть в клубе. Если брать его опыт в этой профессии, то спортивный директор, в моём понимании, — это человек, который обладает связями везде и умеет договариваться.

Мне кажется, у Артёма ещё нет такого опыта. Может, у него есть связи и он сам готов к этой работе. Если пойдёт у него, то было бы неплохо. Надо доверять российским специалистам. У нас должны быть все свои.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
13 июля в 19:57
Уж лучше у него пусть получится, чем у разных итальяшек
Caniggia
Caniggia
13 июля в 19:07
Хотелось бы, чтобы у Реброва получилось. Мужик он ответственный, всей душой за команду, порядочный и, должно быть, умный. В трансляциях матчей Спартака по ТВ, когда камера попадает на Реброва, видно, что человек весь в игре. весь на поле, очень переживает. жестикулирует, подсказывает. Однозначно, Артём один из самых неравнодушных людей, сидящих на скамейке Спартака во время матчей. Очевидно, что у таких преданных людей не может быть в принципе, каких-то своих левых интересов, если он займёт эту должность. Интерес у Артёма будет один - всё во благо Спартака. И не нужны никакие Каттани-Маттани, есть свои, проверенные временем люди. Так что ждём скорейшего изъятия приставки И. О. от должности спортивный директор, занимаемой Артёмом Ребровым.
hg2zmyx6mvcu
hg2zmyx6mvcu
13 июля в 18:22
Будем смотреть и ждать
Ironigor
Ironigor
13 июля в 18:18
Наврядли у него что-то хорошего получится.
нечитайло
нечитайло
13 июля в 17:38
Поживем увидим
makkie
makkie
13 июля в 17:33
Кечинов сам себе противоречит.
И вашим, и нашим)
shlomo2
shlomo2
13 июля в 17:33
Нет у него опыта...не получится...
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