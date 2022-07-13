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Ребко: «Надеюсь, у Реброва всё получится»

13 июля 2022, 12:41

Бывший футболист «Спартака» Алексей Ребко отреагировал на уход с поста спортивного директора команды итальянца Луки Каттани.

Если судить по пятибалльной шкале, то я бы поставил Каттани тройку. Говорят, что исполнять обязанности спортивного директора «Спартака» до зимы будет Артём Ребров? Артём – серьезный парень, разбирающийся в футболе и любящий «Спартак». Надеюсь, у него всё получится.

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Все комментарии
протон
протон
13 июля в 23:46
Ну как можно от такого клуба ждать чего-то серьезного в плане результатов? Вот как??? То что они за последние 5 лет выиграли золото, серебро, бронзу, суперкубок и кубок считаю вообще большой удачей. Текучка такая что пятерочка с магнитом отдыхают
Федун, продай Спартак Абрамовичу. В рассрочку, со скидкой, не знаю. Продай ему пожалуйста. Ну хотя бы контрольный пакет и сиди себе в ложе сколько угодно, главное чтобы ни ты, ни твоя спутница ни на что не влияли в организации и желательно ничего не комментировали.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 июля в 12:46
Пусть у него всё будет хорошо!
Гость
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