Ребко: «Надеюсь, у Реброва всё получится»

Бывший футболист «Спартака» отреагировал на уход с поста спортивного директора команды итальянца Луки Каттани.

Если судить по пятибалльной шкале, то я бы поставил Каттани тройку. Говорят, что исполнять обязанности спортивного директора «Спартака» до зимы будет Артём Ребров? Артём – серьезный парень, разбирающийся в футболе и любящий «Спартак». Надеюсь, у него всё получится.