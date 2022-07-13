Ребко: «Надеюсь, у Реброва всё получится»

Бывший футболист «Спартака» Алексей Ребко отреагировал на уход с поста спортивного директора команды итальянца Луки Каттани.
Если судить по пятибалльной шкале, то я бы поставил Каттани тройку. Говорят, что исполнять обязанности спортивного директора «Спартака» до зимы будет Артём Ребров? Артём – серьезный парень, разбирающийся в футболе и любящий «Спартак». Надеюсь, у него всё получится.
Федун, продай Спартак Абрамовичу. В рассрочку, со скидкой, не знаю. Продай ему пожалуйста. Ну хотя бы контрольный пакет и сиди себе в ложе сколько угодно, главное чтобы ни ты, ни твоя спутница ни на что не влияли в организации и желательно ничего не комментировали.
Федун, продай Спартак Абрамовичу. В рассрочку, со скидкой, не знаю. Продай ему пожалуйста. Ну хотя бы контрольный пакет и сиди себе в ложе сколько угодно, главное чтобы ни ты, ни твоя спутница ни на что не влияли в организации и желательно ничего не комментировали.