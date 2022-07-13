Лепёхин: «Посмотрим, будет ли пятое подряд чемпионство у Семака»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин отреагировал на информацию о продлении контракта с главным тренером команды .

Я думаю, что это нормальное решение. Три года, можно и пять лет, можно и два. Разницы нет, ведь сейчас мы без еврокубков. В этой ситуации нет смысла делать какие-то перемены, потому что для внутренних турниров у «Зенита» всё в порядке. Они это подтверждают результатами.

У нас многие преувеличивают роль тренера, отчасти я согласен с таким мнением. Тренер – это очень важная часть команды, но футболисты более важны, чем тренер. Можно пригласить очень известного специалиста во Вторую Лигу, но она не обыграет клуб из РПЛ . У всех есть свой потолок.

Какой потолок у Семака? Пока четыре чемпионства подряд его потолок. Посмотрим, будет ли пятое или нет.