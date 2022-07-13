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Лепёхин: «Посмотрим, будет ли пятое подряд чемпионство у Семака»

13 июля 2022, 15:46

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин отреагировал на информацию о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком.

Я думаю, что это нормальное решение. Три года, можно и пять лет, можно и два. Разницы нет, ведь сейчас мы без еврокубков. В этой ситуации нет смысла делать какие-то перемены, потому что для внутренних турниров у «Зенита» всё в порядке. Они это подтверждают результатами.

У нас многие преувеличивают роль тренера, отчасти я согласен с таким мнением. Тренер – это очень важная часть команды, но футболисты более важны, чем тренер. Можно пригласить очень известного специалиста во Вторую Лигу, но она не обыграет клуб из РПЛ. У всех есть свой потолок.

Какой потолок у Семака? Пока четыре чемпионства подряд его потолок. Посмотрим, будет ли пятое или нет.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 июля в 16:37, ред.
Роль Семака не преувеличена ни преуменьшена...просто он есть...
Это тренер попавший в замечательный коллектив, с хорошей инфраструктурой и замечательным менеджментом....плюс селекция не сбавляет обороты и позволяет сохранить уровневый состав...
И всё это подкреплено доверием руководства и явными трудностями у соперников в столь нелёгкие времена...

Но.....Исходя из того что ещё за 5 туров до финиша Динамо вполне могло оставить Зенит и без 4-го чемпионства ....а уж говорить до начала первенства о 5-м - не серьёзно...
drug01
drug01
13 июля в 16:17
Будет и пятое и шестое....
Futurista
Futurista
13 июля в 15:53, ред.
"Какой потолок у Семака?"....

Потолок в смысле крыша?)...крыша у газпрома очень высокая)....
sv_1969
sv_1969
13 июля в 15:48
Костя ты не прав! грЯзьпрома!!!
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