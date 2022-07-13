Лепёхин: «Посмотрим, будет ли пятое подряд чемпионство у Семака»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин отреагировал на информацию о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком.
Я думаю, что это нормальное решение. Три года, можно и пять лет, можно и два. Разницы нет, ведь сейчас мы без еврокубков. В этой ситуации нет смысла делать какие-то перемены, потому что для внутренних турниров у «Зенита» всё в порядке. Они это подтверждают результатами.
У нас многие преувеличивают роль тренера, отчасти я согласен с таким мнением. Тренер – это очень важная часть команды, но футболисты более важны, чем тренер. Можно пригласить очень известного специалиста во Вторую Лигу, но она не обыграет клуб из РПЛ. У всех есть свой потолок.
Какой потолок у Семака? Пока четыре чемпионства подряд его потолок. Посмотрим, будет ли пятое или нет.
Это тренер попавший в замечательный коллектив, с хорошей инфраструктурой и замечательным менеджментом....плюс селекция не сбавляет обороты и позволяет сохранить уровневый состав...
И всё это подкреплено доверием руководства и явными трудностями у соперников в столь нелёгкие времена...
Но.....Исходя из того что ещё за 5 туров до финиша Динамо вполне могло оставить Зенит и без 4-го чемпионства ....а уж говорить до начала первенства о 5-м - не серьёзно...
Это тренер попавший в замечательный коллектив, с хорошей инфраструктурой и замечательным менеджментом....плюс селекция не сбавляет обороты и позволяет сохранить уровневый состав...
И всё это подкреплено доверием руководства и явными трудностями у соперников в столь нелёгкие времена...
Но.....Исходя из того что ещё за 5 туров до финиша Динамо вполне могло оставить Зенит и без 4-го чемпионства ....а уж говорить до начала первенства о 5-м - не серьёзно...