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Семак: «Вендела в „Зените“ всё устраивает»

13 июля 2022, 13:32

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о слухах касательно возможного ухода полузащитника Вендела, а также рассказал, когда в Россию из Бразилии прилетят новички команды голкипер Иван и вингер Густаво Мантуан.

Мы разговариваем с Венделом, на сегодняшний день он игрок нашей команды, и его здесь все устраивает. Что будет дальше — посмотрим. Сейчас он работает, прекрасно тренируется и выкладывается на все 100 процентов. Безусловно, для нас это очень важный игрок, которого мы хотим сохранить.

Известно ли, когда к команде присоединятся новички Иван и Мантуан? По идее, они должны приехать уже в ближайшее время и начать работать с нами.

Медведев намекнул на то, что возможно приобретение левоногого защитника? Посмотрим. На сегодняшний день наш состав достаточно укомплектован, а дальше будем смотреть, насколько нам удастся сохранить команду или же будут варианты.

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протон
протон
13 июля в 23:43
Надо какой-нибудь флэш-моб от болельщиков в поддержку Вендела устроить :) Собраться человек в 100-200 в футболках с принтом Вендел и зафоткаться.


Или вместо золотой плойки подарить ему позолоченный игровой ноут. А то там с магазином Сони сейчас всякая дичь творится.
Союзник противников
Союзник противников
13 июля в 13:48
У Вендела в "Зените" в почёте тити-мити,
поэтому минует год,а там посмотрим,чья возьмёт.
Zenit_84
Zenit_84
13 июля в 13:43
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