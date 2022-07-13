Семак: «Вендела в „Зените“ всё устраивает»

Главный тренер «Зенита» ответил на вопрос о слухах касательно возможного ухода полузащитника , а также рассказал, когда в Россию из Бразилии прилетят новички команды голкипер Иван и вингер Густаво Мантуан.

Мы разговариваем с Венделом, на сегодняшний день он игрок нашей команды, и его здесь все устраивает. Что будет дальше — посмотрим. Сейчас он работает, прекрасно тренируется и выкладывается на все 100 процентов. Безусловно, для нас это очень важный игрок, которого мы хотим сохранить.

Известно ли, когда к команде присоединятся новички Иван и Мантуан? По идее, они должны приехать уже в ближайшее время и начать работать с нами.

Медведев намекнул на то, что возможно приобретение левоногого защитника? Посмотрим. На сегодняшний день наш состав достаточно укомплектован, а дальше будем смотреть, насколько нам удастся сохранить команду или же будут варианты.