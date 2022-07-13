Тарасова: «Плющенко просто хочет поиграть в футбол, почему нет?»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слухи о том, что Евгений Плющенко может подписать контракт с клубом Broke Boys, который выступает в футбольной Медиалиге.

Евгений – очень способный человек. Он может играть в разные игры, он очень координированный. Но это же не навсегда, а просто попробовать. Плющенко некуда девать свою энергию, вот он и пошел в футболисты. Он любит этот вид спорт, у нас все мальчики по субботам играли в футбол.

У него есть большое имя, он заработал его победами, все знают, кто это такой, сейчас он просто хочет поиграть в футбол, почему нет?