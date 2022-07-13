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Тарасова: «Плющенко просто хочет поиграть в футбол, почему нет?»

13 июля 2022, 15:01

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слухи о том, что Евгений Плющенко может подписать контракт с клубом Broke Boys, который выступает в футбольной Медиалиге.

Евгений – очень способный человек. Он может играть в разные игры, он очень координированный. Но это же не навсегда, а просто попробовать. Плющенко некуда девать свою энергию, вот он и пошел в футболисты. Он любит этот вид спорт, у нас все мальчики по субботам играли в футбол.

У него есть большое имя, он заработал его победами, все знают, кто это такой, сейчас он просто хочет поиграть в футбол, почему нет?

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Источник: bookmaker-ratings.ru
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Все комментарии
Знатог
Знатог
14 июля в 11:17
А я займусь фигурным катанием.
Bensurr
Bensurr
13 июля в 18:05
Может заиграет
yeh7u7k3g4dv
yeh7u7k3g4dv
13 июля в 16:46
Правильно, рабоной забивали, бисеклетой забивали, тривелой забивали, а вот тройным тулупом ещё никто не забивал!
memphis
memphis
13 июля в 15:41
А гном-гномыч будет играть надеюсь?
Carl Lewis
Carl Lewis
13 июля в 15:28
Да пусть.
sv_1969
sv_1969 ответ Futurista (раскрыть)
13 июля в 15:25
Просто пиар
Futurista
Futurista
13 июля в 15:15
У него вроде со спиной были проблемы.. позвоночником...какой там футбол...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
13 июля в 15:14
Его шнобель всегда в офсайде будет).
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
13 июля в 15:10
Да пусть играет, вчера же вышло интервью директора этой Медиалиги, он как раз говорил, что ему плевать, как будут играть знаменитости,а важно, чтобы они аудиторию привлекли.

Давайте еще Загитову и Медведеву на поле.
dsqg74dfqf3b
dsqg74dfqf3b
13 июля в 15:03
Да пусть пинает
Гость
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