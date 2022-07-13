Гаджиев: «Сделать Реброва спортивным директором — нормальное решение»

Экс-тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев высказался по поводу возможного назначения Артема Реброва на пост и. о. спортивного директора «Спартака».
Спортивным директором в «Спартаке» вполне может стать россиянин. С моей точки зрения, сейчас найти российского спортивного директора, который соответствовал бы требованиям РПЛ, вполне можно. Артём Ребров? Мы с ним давно знакомы, начиная ещё с «Сатурна». Его характеристики как спортивного директора я не знаю. Но как человека могу охарактеризовать его только с положительной стороны: он достаточно серьёзный, глубокий, не поверхностный человек. Думаю, что в нынешней ситуации сделать Реброва спортивным директором — выбор в пользу Артёма. Это нормальное решение.
Кто такой спортивный директор? Это не просто марионетка в клубе, а профи, специалист с огромным фронтом работы
- Есть ли у Реброва связи с мировыми агентами в Европе и ЛА?
- Может быть Артём знает много языков?
- Умеет вести переговоры с первыми лицами клубов и дожимать их на выгодных сделках?
- Возможно Ребров в курсе, как устроена селекционная служба, может ставить грамотные задачи по поиску игроков?
- Или у него есть чуйка на таланты?
Ничем из вышеперечисленного Ребров не обладает. Зато умеет интересно писать в интернет-блог, да интервью раздавать. Маловато для спортивного директора. Не верите? Спросите у Ромы Широкова, которого выгнали из Динамо за лоботрясничество и бесполезность ))
По мне так Спартаку следует искать профи на должность спортдира. С опытом работы, успешными кейсами и связями в футбольном мире. А Ребров - это бывший вратарь Спартака.
Кто такой спортивный директор? Это не просто марионетка в клубе, а профи, специалист с огромным фронтом работы
- Есть ли у Реброва связи с мировыми агентами в Европе и ЛА?
- Может быть Артём знает много языков?
- Умеет вести переговоры с первыми лицами клубов и дожимать их на выгодных сделках?
- Возможно Ребров в курсе, как устроена селекционная служба, может ставить грамотные задачи по поиску игроков?
- Или у него есть чуйка на таланты?
Ничем из вышеперечисленного Ребров не обладает. Зато умеет интересно писать в интернет-блог, да интервью раздавать. Маловато для спортивного директора. Не верите? Спросите у Ромы Широкова, которого выгнали из Динамо за лоботрясничество и бесполезность ))
По мне так Спартаку следует искать профи на должность спортдира. С опытом работы, успешными кейсами и связями в футбольном мире. А Ребров - это бывший вратарь Спартака.