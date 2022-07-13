Гаджиев: «Сделать Реброва спортивным директором — нормальное решение»

Экс-тренер «Анжи» высказался по поводу возможного назначения на пост и. о. спортивного директора «Спартака».

Спортивным директором в «Спартаке» вполне может стать россиянин. С моей точки зрения, сейчас найти российского спортивного директора, который соответствовал бы требованиям РПЛ , вполне можно. Артём Ребров? Мы с ним давно знакомы, начиная ещё с «Сатурна». Его характеристики как спортивного директора я не знаю. Но как человека могу охарактеризовать его только с положительной стороны: он достаточно серьёзный, глубокий, не поверхностный человек. Думаю, что в нынешней ситуации сделать Реброва спортивным директором — выбор в пользу Артёма. Это нормальное решение.