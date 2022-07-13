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Гаджиев: «Сделать Реброва спортивным директором — нормальное решение»

13 июля 2022, 17:14

Экс-тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев высказался по поводу возможного назначения Артема Реброва на пост и. о. спортивного директора «Спартака».

Спортивным директором в «Спартаке» вполне может стать россиянин. С моей точки зрения, сейчас найти российского спортивного директора, который соответствовал бы требованиям РПЛ, вполне можно. Артём Ребров? Мы с ним давно знакомы, начиная ещё с «Сатурна». Его характеристики как спортивного директора я не знаю. Но как человека могу охарактеризовать его только с положительной стороны: он достаточно серьёзный, глубокий, не поверхностный человек. Думаю, что в нынешней ситуации сделать Реброва спортивным директором — выбор в пользу Артёма. Это нормальное решение.

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Все комментарии
протон
протон
13 июля в 23:11
А Рассказов будет его замом.
drug01
drug01
13 июля в 18:21
Слишком рано ему эта должность
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 июля в 18:18, ред.
Не получится - так научится...
Получим в перспективе неплохого специалиста....
Вообще в данном случае умно "поддержать отечественного производителя"...
Хватит залётных авантюрных импортных спецов...
Пусть наши...методом проб и ошибок...окунаются в омут спортивного директорства....

Удачи парню !!!!!
Я видел его лицо....это честный человек....
Можно спорить по поводу его спортивных результатов и успехов....но в человеческих качествах...серьёзности и ответственности...трудно найти лучшую кандидатуру......
Ironigor
Ironigor ответ makkie (раскрыть)
13 июля в 17:45
Всё правильно сказано , прямо в точку.
Хороший Спортивный директор, это успех всей команды !
makkie
makkie ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
13 июля в 17:45
Многовато свадебных генералов для одного клуба.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ makkie (раскрыть)
13 июля в 17:44
Выглядит, как еще одна марионетка помимо Мележкова
Ironigor
Ironigor ответ Сп62 (раскрыть)
13 июля в 17:43
Менеджмент нужно изучать, это как любая специальность , требует время для изучения и огромная практика с кучей специфических нюансов, которых уже в ВУЗах не учат. А Спартак это не полигон для экспериментов. Итак у Спартака куча непонятных движений и проблем . Из-за того что внутри клуба работают такие менеджеры, как ещё один Ребров туда же , до кучи .
makkie
makkie
13 июля в 17:31, ред.
Не получится из Реброва спортивный директор.

Кто такой спортивный директор? Это не просто марионетка в клубе, а профи, специалист с огромным фронтом работы

- Есть ли у Реброва связи с мировыми агентами в Европе и ЛА?
- Может быть Артём знает много языков?
- Умеет вести переговоры с первыми лицами клубов и дожимать их на выгодных сделках?
- Возможно Ребров в курсе, как устроена селекционная служба, может ставить грамотные задачи по поиску игроков?
- Или у него есть чуйка на таланты?

Ничем из вышеперечисленного Ребров не обладает. Зато умеет интересно писать в интернет-блог, да интервью раздавать. Маловато для спортивного директора. Не верите? Спросите у Ромы Широкова, которого выгнали из Динамо за лоботрясничество и бесполезность ))

По мне так Спартаку следует искать профи на должность спортдира. С опытом работы, успешными кейсами и связями в футбольном мире. А Ребров - это бывший вратарь Спартака.
Сп62
Сп62 ответ Ironigor (раскрыть)
13 июля в 17:31
Люди не рождаются профессионалами. Они ими становятся. Может это и к лучшему.
Ironigor
Ironigor
13 июля в 17:20, ред.
Что в этом нормального ?!) Обычный вратарь, далёкий от менеджмента человек.
Гость
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