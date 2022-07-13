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Суарес может перейти в «Милан» или «Монцу»

13 июля 2022, 19:19

Бывший футболист «Барселоны» Луис Суарес может перейти в «Милан» или «Монцу». Клубы из Серии А готовы платить нападающему 4 миллиона евро в год без учета бонусов. Агент игрока Марко Кирдемир прокомментировал ситуацию.

Я ищу варианты для Суареса и нахожусь в постоянном диалоге с ним. Поэтому мне известно, какие предложения поступают. «Фенербахче» напрямую связывался с Суаресом и предлагал 6 млн евро, но Луиса это не заинтересовало. Он хочет выступать в Италии. Оттуда есть два предложения, одно из них – от «Монцы». Они предлагают ему 4 млн евро в год. Однако права на его имидж дорого стоят, поэтому за счет них зарплата станет выше.

Ранее сообщалось, что Суарес может уехать в Южную Америку.

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Все комментарии
1 984
1 984
14 июля в 00:13
Посмотрим где окажется.
monah-10
monah-10
13 июля в 23:21
Давай в Милан, старый конь борозды не портит, тем более компашка нормальная собралась. Для ЛЧ самое то, с группы выйдем по любасу.
barcamilan
barcamilan
13 июля в 23:03
какая 3 монца, если можно играть в лч?
KLINSI
KLINSI
13 июля в 22:54
Право на имидж???
Это, я так понимаю, минимум два укуса соперника за сезон?
Van Vanovich
Van Vanovich
13 июля в 20:36
Интересно было бы посмотреть на 2ух бывших Аяксидов Ибрагимовича и Суареса.
dok66
dok66
13 июля в 20:22
Было бы интересно увидеть его в Монце . Для Суареса - это вызов , для Монца - этакий дядька в раздевалке никак не повредит . Будем подождать .
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
13 июля в 20:03
Лучше в Монцу
Zenit_84
Zenit_84
13 июля в 19:59
Скорее всего в Монцу к Берлускони
КЭТиК
КЭТиК
13 июля в 19:59
Для Милана очень большая зарплата.
Шуnя771
Шуnя771
13 июля в 19:58
Для Милана слабоват, в Монцу, самый раз.
A.S.A
A.S.A
13 июля в 19:50
Было бы интересно посмотреть на него в составе Монции. Клуб явно хочет на долго задержаться в СерииА, и подписывает опытных игроков, а такой форвард как Суарес точно принесет пользу клубу
ZIBO rock
ZIBO rock
13 июля в 19:48
Лучше в Монцу!)
Agamaga........
Agamaga........ ответ sihafazatron (раскрыть)
13 июля в 19:31
У него было достаточно времени подготовиться)
Должен легко сдать!
STVA 1
STVA 1
13 июля в 19:31
При всем уважении но зачем он Милану! Там Ибра и Жиру старички!
sihafazatron
sihafazatron
13 июля в 19:22
Экзамен сможет сдать!?)) или щас не нужен?
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