Суарес может перейти в «Милан» или «Монцу»

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13 июля 2022, 19:19

Бывший футболист «Барселоны» может перейти в «Милан» или «Монцу». Клубы из Серии А готовы платить нападающему 4 миллиона евро в год без учета бонусов. Агент игрока Марко Кирдемир прокомментировал ситуацию.

Я ищу варианты для Суареса и нахожусь в постоянном диалоге с ним. Поэтому мне известно, какие предложения поступают. «Фенербахче» напрямую связывался с Суаресом и предлагал 6 млн евро, но Луиса это не заинтересовало. Он хочет выступать в Италии. Оттуда есть два предложения, одно из них – от «Монцы». Они предлагают ему 4 млн евро в год. Однако права на его имидж дорого стоят, поэтому за счет них зарплата станет выше.

Ранее сообщалось, что Суарес может уехать в Южную Америку.