«Челси» заплатит «Наполи» за Кулибали около 38 млн евро

«Челси» завершает переговоры с «Наполи» по трансферу защитника Калиду Кулибали.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что личные условия контракта уже согласованы. Сенегалец будет получать 10 млн евро за сезон, контракт — до июня 2027 года.
Ожидается, что клубы достигнут соглашения по стоимости трансфера в ближайшие дни. Скорее всего, сумма сделки составит 38 млн евро плюс бонусы.
Также ранее сообщалось, что «Челси» интересуется нападающим «Милана».
Раньше эту функцию выполнял Рюдигер, у которого была сумасшедшая скорость, да и возраст пока позволял гоняться. Теперь то что, опять третьего в центр? Тухель давно мечтает уйти от этой схемы, но походу опять будем сезон пылить с 3 цз.
Раньше эту функцию выполнял Рюдигер, у которого была сумасшедшая скорость, да и возраст пока позволял гоняться. Теперь то что, опять третьего в центр? Тухель давно мечтает уйти от этой схемы, но походу опять будем сезон пылить с 3 цз.
Челси подписывает хорошего игрока, но 10 млн за сезон это много. Удачи ему в Челси, всегда считал его сильным игроком и хотел его видеть в Арсенале....
Челси подписывает хорошего игрока, но 10 млн за сезон это много. Удачи ему в Челси, всегда считал его сильным игроком и хотел его видеть в Арсенале....
Продлили срок хранения на семь дней.
Всего доброго.
Продлили срок хранения на семь дней.
Всего доброго.