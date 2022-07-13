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«Челси» заплатит «Наполи» за Кулибали около 38 млн евро

13 июля 2022, 12:27

«Челси» завершает переговоры с «Наполи» по трансферу защитника Калиду Кулибали.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что личные условия контракта уже согласованы. Сенегалец будет получать 10 млн евро за сезон, контракт — до июня 2027 года.

Ожидается, что клубы достигнут соглашения по стоимости трансфера в ближайшие дни. Скорее всего, сумма сделки составит 38 млн евро плюс бонусы.

Также ранее сообщалось, что «Челси» интересуется нападающим «Милана».

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Все комментарии
протон
протон
13 июля в 23:51
Если предположить центр Кулибали (31 год) + Силва (38) и высокую линию обороны, которой Тухель придерживается, как они будут играть против скоростных контр и забросов на бегунков, за которыми ни один из них не угонится?
Раньше эту функцию выполнял Рюдигер, у которого была сумасшедшая скорость, да и возраст пока позволял гоняться. Теперь то что, опять третьего в центр? Тухель давно мечтает уйти от этой схемы, но походу опять будем сезон пылить с 3 цз.
Stalker-ato
Stalker-ato
13 июля в 18:59
Вот этот игрок нам нужен,да 31 год не мало но и не много,защита сейча ахиллесова пята Челси,в общем ждем официального подтверждения,и добро пожаловать в Челси.
Predator94
Predator94
13 июля в 15:19
Помню хотел этот президент 100 лямов за кулибали, а в итоге надо было продавать раньше
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ A.S.A (раскрыть)
13 июля в 15:02
Хитрым назвать его сложно, все таки Де Лаурентис потерял в сумме. Наверное были амбиции выиграть Серию А. В любом случае Челси получил усиление и им это удалось все таки )
ДСА
ДСА
13 июля в 13:50
Столько Наполи и хотел.
A.S.A
A.S.A
13 июля в 12:50
Лет 5 назад Калиду считался очень сильным, я бы даже сказал топовым центральным защитником, вокруг его персоны каждое трансферное окно ходило много слухов и разговоров, что вот-вот и он перейдет в один из топ клубов европы, но жадность Аурелио Де Лаурентиса не позволила случиться этому. Но старый, хитрый итальянец умудрился продать сенегальца которому уже 31 год и с истекающим через год контрактом за 38+ млн!!!
Челси подписывает хорошего игрока, но 10 млн за сезон это много. Удачи ему в Челси, всегда считал его сильным игроком и хотел его видеть в Арсенале....
David Young
David Young ответ Байкал-38 (раскрыть)
13 июля в 12:35
Здравствуйте.

Продлили срок хранения на семь дней.

Всего доброго.
Carl Lewis
Carl Lewis
13 июля в 12:34
Здравствуйте, в офисе СДЭК произошла неразбериха, дали неверную информацию. Спасибо, получил. Извините за лишние слова.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
13 июля в 12:29
Все верно.
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