«Челси» заплатит «Наполи» за Кулибали около 38 млн евро

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13 июля 2022, 12:27

«Челси» завершает переговоры с «Наполи» по трансферу защитника .

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что личные условия контракта уже согласованы. Сенегалец будет получать 10 млн евро за сезон, контракт — до июня 2027 года.

Ожидается, что клубы достигнут соглашения по стоимости трансфера в ближайшие дни. Скорее всего, сумма сделки составит 38 млн евро плюс бонусы.

Также ранее сообщалось, что «Челси» интересуется нападающим «Милана».