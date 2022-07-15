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Стрепетов: «„Химкам“ надо играть в свой футбол в матче с „Зенитом“»

15 июля 2022, 11:55
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов порассуждал о матче 1-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Химками».

Все специалисты отдают перед этим матчем предпочтение «Зениту» с большим гандикапом. Для этого есть основания: и в межсезонном турнире зенитовцы хорошо выглядели против ЦСКА, и «Спартак» был повержен в игре за Суперкубок. Все это настраивает на то, что «Зенит» «проедется» по «Химкам». Но Сергей Богданович предупреждал, что встречи с «Химками» всегда складываются очень и очень сложно.

Мне очень нравится атакующая линия, центр поля, бразильцы набрали приличную форму, прекрасно выглядит Далер Кузяев, Бакаев рвется в бой. Так что состав, конечно, победный. А как сложится матч — во многом будет зависеть от «Химок». Команде Сергея Юрана надо играть в свой футбол и не бояться лидера российского футбола. Без атаки, без давления на ворота «Зенита» результат, конечно, будет плачевным.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
15 июля в 12:54
А "свой" футбол уже есть?)
Ironigor
Ironigor
15 июля в 12:14
Всё дошло вчера , спасибо вам !
STVA 1
STVA 1
15 июля в 11:59
Думаю не поможет
shlomo
shlomo
15 июля в 11:58
Всем Добра!
Все дошло в лучшем виде...БЛАГОДАРЮ!!!
Гость
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