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Газзаев: «Семак выделяется среди всех тренеров, это очевидно»

15 июля 2022, 09:23

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил работу тренера Сергея Семака в «Зените».

Семак действительно стал уже хорошим тренером. Желательно было бы подтвердить это на международной арене, но, я думаю, что это тоже впереди у него. И то, что сегодня Семак выделяется среди всех тренеров, это очевидно. Четыре раза выиграть подряд чемпионат не так просто. Надо управлять командой, надо мотивировать команду.

Поэтому те критики, которые сегодня высказываются, что с нынешним «Зенитом» выигрывал бы каждый, недальновидны. Или это просто элементарная зависть. Сергей показывает хорошие результаты. Работа тренера – это его результаты. Поэтому он вообще может не тренировать. Если он просто стоит рядом, а команда выигрывает, значит он все делает правильно. Помните, в «Реале», где было полно звезд, работал Дель Боске? И все тоже говорили, что такая команда выигрывала бы с любым. А потом Дель Боске ушел, и «Реал» не мог выиграть ничего.

Ранее Семак продлил контракт с «сине-бело-голубыми».

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Все комментарии
протон
протон
15 июля в 22:37
А кто Семака ругает-то? Мостовой? Точечные трансферы, гегемония в лиге, коллектив выстроил. Сделал что не могли звездные иностранцы. В ЕК хоть игра появилась, а не автобусный парк. На мой взгляд, абсолютно заслуженный новый контракт
112910415
112910415
15 июля в 12:15
став депутатом, человек привыкает излагать гладкие, стандартные фразы,
которые гарантированно понравятся начальству !
Ironigor
Ironigor
15 июля в 11:00
Газзаев: «Семак выделяется среди всех тренеров, это очевидно».
Вот Валерий Георгиевич Газзаев, вроде бы человек с огромным стажем и достижениями за плечами , которому могут позавидовать огромное количество тренеров не только России, но и зарубежном. Но вот анализ и данная им характеристика на тренера Семака, как-то не убедительна и слегка преувеличена . И то что желательно было бы подтвердить его гений как тренера, на международной аренде, конечно являлось доказательством его квалификации. Но ведь у него же были эти самые игры в еврокубках, и прямо и мягко сказать уж очень не радужные . Статистика выступлений Семака во главе Зенита на международной арене , просто печальна . Исходя из этого можно утверждать, что КПД Сергея можно приравнять к нулю. А исходя из того состава игроков которые были и есть на данный момент времени, то любой клуб России и не только, мог бы только позавидовать ему .
При Сергее Семаке петербуржцы так и ни разу не выиграли на поле соперника в еврокубках. Всего при Семаке «Зенит» провел 16 гостевых матчей, в которых всего четыре раза клуб сыграл вничью. 12 поражений за четыре года — это не совпадение, а системный провал. Но ведь были провалы как с норвежским «Мольде», так и позорный разгром от минского «Динамо». Как-то так товарищ Газзаев, вот вам и статистика Семака в еврокубках. А с таким составом который есть у Семака можно смело доверить тётке технички из Зенит Арены , и результаты были бы уж точно не хуже. Игроки такого уровня, сами не хуже сыграли бы и без наличия манекена Сергея на кромке поля . Разбор полёта считается закрытым . Это моё субъективное мнение. Всем Добра !
Dirty_Harry
Dirty_Harry
15 июля в 10:45
Пса тоже понесло, видимо без работы остались начали физрука питерского пиарить. Семак бездарь, физрук, еврокубки очередной раз подтвердили. И те кто пытаются оправдать Богданыча пусть пусть посмотрят в каких условиях были до него Луческу, Манчини и Боаш.
stanichnik
stanichnik
15 июля в 10:08, ред.
Если он такой крутой специалист, то пусть докажет на деле в другом чемпионате или в команде со скромным бюджетом.
sv_1969
sv_1969
15 июля в 10:00
Волчара интересно не пьёт ли)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
15 июля в 09:38
Плюс Богданычу, что он задвинул Дэтпула. И дышать ему хорошо теперь. Тренер обязан принадлежать самому себе.
Spartachok86
Spartachok86
15 июля в 09:37
в Спартаке вылетел бы через пол года, а то и того меньше))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 июля в 09:28
А по мне,он такой же как и все!
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