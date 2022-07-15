Газзаев: «Семак выделяется среди всех тренеров, это очевидно».

Бывший тренер ЦСКА оценил работу тренера в «Зените».

Семак действительно стал уже хорошим тренером. Желательно было бы подтвердить это на международной арене, но, я думаю, что это тоже впереди у него. И то, что сегодня Семак выделяется среди всех тренеров, это очевидно. Четыре раза выиграть подряд чемпионат не так просто. Надо управлять командой, надо мотивировать команду.

Поэтому те критики, которые сегодня высказываются, что с нынешним «Зенитом» выигрывал бы каждый, недальновидны. Или это просто элементарная зависть. Сергей показывает хорошие результаты. Работа тренера – это его результаты. Поэтому он вообще может не тренировать. Если он просто стоит рядом, а команда выигрывает, значит он все делает правильно. Помните, в «Реале», где было полно звезд, работал Дель Боске? И все тоже говорили, что такая команда выигрывала бы с любым. А потом Дель Боске ушел, и «Реал» не мог выиграть ничего.