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Кечинов: «„Спартаку“ ещё далеко до „Зенита“»

15 июля 2022, 11:17

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на слова генерального директора команды Евгения Мележикова, который заявил, что «красно-белые» должны завоевать золотые медали РПЛ и сыграть в финале Кубка России в этом сезоне.

Считаю, что руководство команды вправе ставить такие задачи и цели, говорить об этом на всю страну — это нормально. И команда к этим целям должна стремиться — выиграть золото. Но мы все видели недавно матч за Суперкубок, где «Зенит» был на две головы сильнее «Спартака». И показал, что именно он у нас в чемпионате — номер один. И «Спартаку» еще далеко до него. Так что такие заявления делать нужно, не вижу в этом ничего зазорного, но при этом соизмерять свои силы.

Я думаю, за место в пятерке бороться реально, а если повезет, если команда удачно стартует, то можно и за тройку. Потому что если брать составы, то у ЦСКА, «Локомотива», «Краснодара», «Сочи» они не сильнее, чем у «Спартака». Вот у «Динамо» посильнее состав, хотя в это межсезонье потеряли хороших игроков.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 июля в 13:31
Скоро нагонят и перегонят!
Шуnя771
Шуnя771
15 июля в 13:09
Мог бы и промолчать)
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
15 июля в 12:28
Это истинная правда.
ЮЗИК
ЮЗИК
15 июля в 11:54
Похоже так и есть
drug01
drug01
15 июля в 11:34
Это просто так и есть!
hjlzuf
hjlzuf
15 июля в 11:23
Начинается чемпионат и первые пять, шесть туров покажут, кто на что способен.
4auwgdz9dvek
4auwgdz9dvek
15 июля в 11:23
Это истинная правда.
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