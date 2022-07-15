Кечинов: «„Спартаку“ ещё далеко до „Зенита“»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на слова генерального директора команды Евгения Мележикова, который заявил, что «красно-белые» должны завоевать золотые медали РПЛ и сыграть в финале Кубка России в этом сезоне.

Считаю, что руководство команды вправе ставить такие задачи и цели, говорить об этом на всю страну — это нормально. И команда к этим целям должна стремиться — выиграть золото. Но мы все видели недавно матч за Суперкубок, где «Зенит» был на две головы сильнее «Спартака». И показал, что именно он у нас в чемпионате — номер один. И «Спартаку» еще далеко до него. Так что такие заявления делать нужно, не вижу в этом ничего зазорного, но при этом соизмерять свои силы.