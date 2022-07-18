Ахметов: «Я счастлив, что перешёл в „Краснодар“»

Полузащитник Ильзат Ахметов высказался о своём переходе в «Краснодар».
Что думаю о переходе в «Краснодар»? Я счастлив, что я здесь. Обыграем ли «Спартак»? Конечно (смеется).
Полузащитник Ильзат Ахметов высказался о своём переходе в «Краснодар».
Что думаю о переходе в «Краснодар»? Я счастлив, что я здесь. Обыграем ли «Спартак»? Конечно (смеется).
Он все шуточки шутит,а между тем годы то идут...
Я одного не понимаю: парни ,которые все же попали в рпл,неужели им не хочется попробовать ещё выше подняться..? Да,для этого нужно пахать. Но нахер вообще начинать играть,если не стремиться к уровню хотя бы своего кумира?
Он все шуточки шутит,а между тем годы то идут...
Я одного не понимаю: парни ,которые все же попали в рпл,неужели им не хочется попробовать ещё выше подняться..? Да,для этого нужно пахать. Но нахер вообще начинать играть,если не стремиться к уровню хотя бы своего кумира?