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Ахметов: «Я счастлив, что перешёл в „Краснодар“»

18 июля 2022, 08:37

Полузащитник Ильзат Ахметов высказался о своём переходе в «Краснодар».

Что думаю о переходе в «Краснодар»? Я счастлив, что я здесь. Обыграем ли «Спартак»? Конечно (смеется).

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Все комментарии
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
19 июля в 11:41
На фоне Шапи и Манелова смотрелся неплохо. Но всё равно пока слабо.
протон
протон
19 июля в 00:13
мне понравилось как Ахметов играл, чем то напомнил Кабеллу. Наберёт форму дай бог без травм - станет топом.
Николай Еремеев
Николай Еремеев ответ Naherger (раскрыть)
18 июля в 20:09, ред.
Оййй , надо же -мысли совпали !!!
Николай Еремеев
Николай Еремеев
18 июля в 20:07
Может ты и счастлив . а счастлив ли Краснодар от твоего присутствия - большой вопрос !!!
Naherger
Naherger
18 июля в 14:01
А счастлив ли Краснодар..? Большой вопрос.
Он все шуточки шутит,а между тем годы то идут...
Я одного не понимаю: парни ,которые все же попали в рпл,неужели им не хочется попробовать ещё выше подняться..? Да,для этого нужно пахать. Но нахер вообще начинать играть,если не стремиться к уровню хотя бы своего кумира?
альсато
альсато
18 июля в 13:06
Когда человек счастлив-то счастливы и те, кто его окружает!
kip-elev
kip-elev
18 июля в 11:37
Теперь нужно чтобы и Краснодарцы были счастливы, что Ахметов перешел в Краснодар.
ЮЗИК
ЮЗИК
18 июля в 10:00
Это хорошо когда счастлив
112910415
112910415
18 июля в 09:09
зачем Краснодару этот собиратель красных карточек ?
КЭТиК
КЭТиК
18 июля в 09:02
Факел не смогли обыграть, какой там Спартак...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
18 июля в 08:58
Кстати в игре с факелом выглядел он очень слабо. Я следил за ним вним ательно и он был одним из худших. Очень медлительный, без удара ошибается и в передачах и в выборе места. Сдал очень сильно. Правильно, что ЦСКА от него избавился.
Leha-ha50
Leha-ha50
18 июля в 08:47
Думаю , Ахметов со своим пешеходным стилем игры , долго в Краснодаре не протянет.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
18 июля в 08:45
Хорошо смеётся тот, кто вообще не смеётся.
STVA 1
STVA 1
18 июля в 08:38, ред.
Хорошо смеётся тот кто смеётся последним
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