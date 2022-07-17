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Самсонов: «Уверен на 100% — „Торпедо“ не будет бороться за выживание в РПЛ»

17 июля 2022, 19:52
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Защитник «Торпедо» Артём Самсонов высказался о поражении команды от «Сочи» (1:3) в рамках 1-го тура РПЛ.

Для меня игра с «Сочи» это дебют в РПЛ, я этому очень рад. Приятно, что «Торпедо» вернулось в РПЛ, у нас всё хорошо. Теперь для нас самое важное не упасть в грязь лицом перед болельщиками. Нужно начать побеждать, стараться и отдавать все силы. Первый блин комом, но думаю у нас всё будет хорошо.

У меня есть уверенность на сто процентов, что «Торпедо» не будет бороться за выживание. Мы прибавим, и у нас всё получится. За счёт чего? Тренировки, старание, работоспособность — это ключ к успеху. Этим будем стараться брать.

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Все комментарии
протон
протон
18 июля в 00:25
С учетом отъезда легионеров из топовых клубов, хорошие показатели игры могут быть у любого клуба в общем в РПЛ.
4xqrguje2c6c
4xqrguje2c6c
17 июля в 20:43
Скорее всего, первый кандидат на вылет.
pomor45
pomor45
17 июля в 20:32
Не будет бороться за выживание - звучит довольно двусмысленно. Можно и так понимать, что вылетит из РПЛ не упираясь, без борьбы.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
17 июля в 20:22
Поживём - увидим.
e94pjb7349qv
e94pjb7349qv
17 июля в 20:08
Сейчас трудно сказать сможет ли Торпедозадержаться в РПЛ...
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