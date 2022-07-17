Самсонов: «Уверен на 100% — „Торпедо“ не будет бороться за выживание в РПЛ»

Защитник «Торпедо» высказался о поражении команды от «Сочи» (1:3) в рамках 1-го тура РПЛ .

Для меня игра с «Сочи» это дебют в РПЛ , я этому очень рад. Приятно, что «Торпедо» вернулось в РПЛ , у нас всё хорошо. Теперь для нас самое важное не упасть в грязь лицом перед болельщиками. Нужно начать побеждать, стараться и отдавать все силы. Первый блин комом, но думаю у нас всё будет хорошо.

У меня есть уверенность на сто процентов, что «Торпедо» не будет бороться за выживание. Мы прибавим, и у нас всё получится. За счёт чего? Тренировки, старание, работоспособность — это ключ к успеху. Этим будем стараться брать.