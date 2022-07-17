Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Первая лига 2022/2023

Слуцкий: «Присутствие Дзюбы положительно влияет на команду „Рубина“»

17 июля 2022, 20:57

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что Артём Дзюба положительно повлиял на казанскую команду. Экс-форвард «Зенита» тренируется с «Рубином», поддерживает форму и ищет новую команду.

Полезно ли было присутствие Дзюбы? Какие шансы, что останется? На вторую часть вопроса не общались.

Но его присутствие в положительную сторону влияет на команду. Когда такой большой мастер тренируется с нами, растут абсолютно все – и молодые, и опытные.

Каждый в противоборстве и взаимодействии с Артемом становится лучше. Это сыграло большую позитивную роль. Надеюсь, следующую неделю Дзюба проведет с нами в тренировочном процессе.

Ранее сообщалось, что агент Слуцкого будет искать клуб для Дзюбы.

Все новости
Камоцци считает, что «Спартак» может в РПЛ финишировать выше «Зенита»
Сегодня, 03:15
Мележиков: «„Спартак“ меняется, проявляет характер»
Сегодня, 03:12
Пономарев: «В „Сочи“ подумали, что они уже академики, хотя окончили ПТУ»
Сегодня, 02:23
Зобнин: «Удаление у „Краснодара“ перевернуло ход матча»
Сегодня, 02:18
ЦСКА опубликовал речь Федотова из раздевалки после матча с «Сочи»
Сегодня, 02:13 Видео
Пономарев: «От ЦСКА можно ждать борьбы за чемпионство»
Сегодня, 02:04
Сортировать
Все комментарии
bashnat013
bashnat013
18 июля в 06:49
Мостовой что то все катит на Слуцкого,а где Слуцкий и где Мостовой,а Лене и Дзюба пришел играть и силу этого тренера Дзюба чувствует и знает что он пристроит его
КЭТиК
КЭТиК
18 июля в 04:39
Похоже клуба он не найдет.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ STVA 1 (раскрыть)
18 июля в 02:56
Как бы Лене самому это видео не понравилось...).
Artemon9
Artemon9
18 июля в 01:00
Пусть Дзюба в Ростов попросится
Землянин
Землянин
18 июля в 00:07
В первой лиги не останется точно. Но к Слуцкомуи даже и туда приходят игроки сборной
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 июля в 23:22
Может и правильный ход...Слуцкого...
Взял и напугал игроков...Дзюбой...
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
17 июля в 22:45
Я это давно говорил что наступит время и от него все отвернутся! Вот и остался с ним Лёня пока!
Vladimir808
Vladimir808 ответ stanichnik (раскрыть)
17 июля в 22:44
Таки реальное усиление Рубина.
Сам главный говорит об этом.)
Vladimir808
Vladimir808 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
17 июля в 22:42
Что-то есть, чего мы не знаем.)
виктор бочарников
виктор бочарников
17 июля в 22:39
Дайте ему желаемую зарплату,и присутствие Зюбы вам гарантировано,делов-то.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 июля в 22:26
Не могу понять, что связывает двух разных людей, Викторовича и рукоблуда.
drug01
drug01
17 июля в 21:47
Это пока ждите дальше
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 июля в 21:33
Дак возьмите его в команду. Только по деньгам не обидьте ;)
протон
протон
17 июля в 21:22
Газпромовские СМИ так успешно лепили из Дзюбы звезду нации, что он и сам в это поверил. Только оказалось, что после того как у Газпрома пропал интерес к Дзюбе, то он на самом деле никому ненужен. У Дзюбы редкий талант портить отношения с агентами, другими футболистами, тренерами, болельщиками и совершенно невероятное самомнение.
112910415
112910415
17 июля в 21:11
первый случай в истории ...
pomor45
pomor45
17 июля в 21:07
Слуцкий самоудовлетворенно отметил, что Дзюба внёс в коллектив органическое начало.
stanichnik
stanichnik
17 июля в 20:59
Глядишь, так и останется в Казани.
STVA 1
STVA 1
17 июля в 20:59
Леня им видео с Азмуном показал сказав что это будет с ними если проиграют))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 