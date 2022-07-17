Слуцкий: «Присутствие Дзюбы положительно влияет на команду „Рубина“»

Главный тренер «Рубина» рассказал, что положительно повлиял на казанскую команду. Экс-форвард «Зенита» тренируется с «Рубином», поддерживает форму и ищет новую команду.

Полезно ли было присутствие Дзюбы? Какие шансы, что останется? На вторую часть вопроса не общались.

Но его присутствие в положительную сторону влияет на команду. Когда такой большой мастер тренируется с нами, растут абсолютно все – и молодые, и опытные.

Каждый в противоборстве и взаимодействии с Артемом становится лучше. Это сыграло большую позитивную роль. Надеюсь, следующую неделю Дзюба проведет с нами в тренировочном процессе.