Слуцкий: «Присутствие Дзюбы положительно влияет на команду „Рубина“»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что Артём Дзюба положительно повлиял на казанскую команду. Экс-форвард «Зенита» тренируется с «Рубином», поддерживает форму и ищет новую команду.
Полезно ли было присутствие Дзюбы? Какие шансы, что останется? На вторую часть вопроса не общались.
Но его присутствие в положительную сторону влияет на команду. Когда такой большой мастер тренируется с нами, растут абсолютно все – и молодые, и опытные.
Каждый в противоборстве и взаимодействии с Артемом становится лучше. Это сыграло большую позитивную роль. Надеюсь, следующую неделю Дзюба проведет с нами в тренировочном процессе.
Ранее сообщалось, что агент Слуцкого будет искать клуб для Дзюбы.
Взял и напугал игроков...Дзюбой...
Взял и напугал игроков...Дзюбой...
Сам главный говорит об этом.)
Сам главный говорит об этом.)