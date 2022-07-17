Чухлов: «Оздоеву следует соглашаться на переход в „Урал“»

Экс-форвард «Зенита» Борис Чухлов отреагировал на слухи о том, что экс-игрок питерцев может перейти в «Урал».

После «Зенита» многие игроки возрождаются в «Урале», Григорий Иванов — человек адекватный, много денег, конечно, в «Урале» не платят, но клуб требовательный. Если Магомед хочет доказать всем, что он еще хороший футболист и у него еще есть амбиции — то ему, думаю, следует соглашаться на предложение «Урала».

На его месте я бы согласился. Нужно пожелать Магомеду, чтобы он избежал травм и снова заявил о себе.