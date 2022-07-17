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Чухлов: «Оздоеву следует соглашаться на переход в „Урал“»

17 июля 2022, 18:03

Экс-форвард «Зенита» Борис Чухлов отреагировал на слухи о том, что экс-игрок питерцев Магомед Оздоев может перейти в «Урал».

После «Зенита» многие игроки возрождаются в «Урале», Григорий Иванов — человек адекватный, много денег, конечно, в «Урале» не платят, но клуб требовательный. Если Магомед хочет доказать всем, что он еще хороший футболист и у него еще есть амбиции — то ему, думаю, следует соглашаться на предложение «Урала».

На его месте я бы согласился. Нужно пожелать Магомеду, чтобы он избежал травм и снова заявил о себе.

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Все комментарии
морозз
морозз
17 июля в 18:50
Футболист уже не соответствует по физическим кондициям Зениту, был лавочником…но даже эта позиция видно не устраивает Семака! Надо сбавить немного гонора, успокоиться в денежных требованиях и доказывать в Урале свою состоятельность…ну или в любом другом российском клубе!
shlomo2
shlomo2
17 июля в 18:18, ред.
Ему только 29! Профессионал. По российским масштабам вполне ТОП. Футболист в самом расцвете.

Непонятно почему Зенит отпустил, непонятно почему московские клубы и Краснодар бездействуют, еще более не понятно почему из Грозного тишина.

Ну а так что, только российский футболист, когда у него есть предложение из европейского клуба (хоть какого-нибудь... а тут разговор был о Юнионе), может выбирать между Уралом и Торпедо.

Действительно, очень сложный выбор для Оздоева. На одной стороне Урал на другой Торпедо и борьба за выживание в РПЛ... Странно, может есть какие-то проблемы с старыми травмами, иначе трудно объяснить как игрок который играл на приличном уровне в Зените и сборной не востребован клубами из первой половины таблицы.
Союзник противников
Союзник противников
17 июля в 18:13
Я бы советовал никому ничего не советовать.
1 984
1 984
17 июля в 18:05
Это решать Оздоеву.
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