Чухлов: «Оздоеву следует соглашаться на переход в „Урал“»

Экс-форвард «Зенита» Борис Чухлов отреагировал на слухи о том, что экс-игрок питерцев Магомед Оздоев может перейти в «Урал».
После «Зенита» многие игроки возрождаются в «Урале», Григорий Иванов — человек адекватный, много денег, конечно, в «Урале» не платят, но клуб требовательный. Если Магомед хочет доказать всем, что он еще хороший футболист и у него еще есть амбиции — то ему, думаю, следует соглашаться на предложение «Урала».
На его месте я бы согласился. Нужно пожелать Магомеду, чтобы он избежал травм и снова заявил о себе.
Непонятно почему Зенит отпустил, непонятно почему московские клубы и Краснодар бездействуют, еще более не понятно почему из Грозного тишина.
Ну а так что, только российский футболист, когда у него есть предложение из европейского клуба (хоть какого-нибудь... а тут разговор был о Юнионе), может выбирать между Уралом и Торпедо.
Действительно, очень сложный выбор для Оздоева. На одной стороне Урал на другой Торпедо и борьба за выживание в РПЛ... Странно, может есть какие-то проблемы с старыми травмами, иначе трудно объяснить как игрок который играл на приличном уровне в Зените и сборной не востребован клубами из первой половины таблицы.
Непонятно почему Зенит отпустил, непонятно почему московские клубы и Краснодар бездействуют, еще более не понятно почему из Грозного тишина.
Ну а так что, только российский футболист, когда у него есть предложение из европейского клуба (хоть какого-нибудь... а тут разговор был о Юнионе), может выбирать между Уралом и Торпедо.
Действительно, очень сложный выбор для Оздоева. На одной стороне Урал на другой Торпедо и борьба за выживание в РПЛ... Странно, может есть какие-то проблемы с старыми травмами, иначе трудно объяснить как игрок который играл на приличном уровне в Зените и сборной не востребован клубами из первой половины таблицы.