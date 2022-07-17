Пономарёв: «„Урал“ — очень слабая команда»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на победу москвичей над «Уралом» в 1-м туре РПЛ .

У меня никаких претензий к команде нет. Да, в техническом плане есть пробелы, но все ребята отработали на все сто процентов. Но обольщаться поклонникам ЦСКА нельзя, поскольку «Урал» — очень слабая команда, просто слабая. У них в игре не понравилось вообще ничего.