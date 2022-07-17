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Пономарёв: «„Урал“ — очень слабая команда»

17 июля 2022, 19:30
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на победу москвичей над «Уралом» в 1-м туре РПЛ.

У меня никаких претензий к команде нет. Да, в техническом плане есть пробелы, но все ребята отработали на все сто процентов. Но обольщаться поклонникам ЦСКА нельзя, поскольку «Урал» — очень слабая команда, просто слабая. У них в игре не понравилось вообще ничего.

Следующая игра с «Сочи» уже покажет силу ЦСКА. «Урал» — просто какая-то дворовая команда, сложно сказать, в какой футбол они играют, просто гоняют мяч.

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Все комментарии
112910415
112910415
18 июля в 09:03
дедушка слишком категоричен ... на грани приличий
CSKA2012
CSKA2012
18 июля в 05:55
Отлично, соперники все сыграли в ничью , время есть подготовится к убийству Сочи и вперёд в отрыв на первое место.
протон
протон
18 июля в 00:29
Пономарев удивил не меньше, чем ЦСКА. Где привычная грязь и критика всего по делу и без дела? Даже похвалы есть. Как будто кто то другой статью написал, а подписали Пономаревым :)
Союзник противников
Союзник противников
17 июля в 22:20
Хватит плакать,ветеран.
25процентный клоун
25процентный клоун
17 июля в 21:51
Самая позорная точнно, за постоянные сливы
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
17 июля в 21:01
Если бы дед Володя сказал это Грише Иванову, то получил бы достойный ответ в духе 90-х. Во всяком случае Урал далеко не самая слабая команда в РПЛ.
pomor45
pomor45
17 июля в 20:55
Дотошно присмотреться, так вся лига дворовая.
5Uralmash
5Uralmash
17 июля в 20:40
Мнение старого маразматика меня не интересует
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 июля в 20:37
Согласен, с Сочи станет ясно, кто есть кто.
SHMEL
SHMEL
17 июля в 20:27
Усиления бесспорно нужны, Урал не та команда, по которой нужно оценивать свои возможности.
drug01
drug01
17 июля в 19:31
Рано делать выводы
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