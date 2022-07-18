Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Сторожук: «Сафонов доказал, что он лучший вратарь РПЛ»

18 июля 2022, 00:50
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 2Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук оценил игру вратаря команды Матвея Сафонова после ничьей с «Факелом» (2:2).

Наверное, повезло нам больше, хотя, забей мы пенальти… Ну, я думаю, что мы на победу не наиграли. Команда очень плотно оборонялась.

Объективно, сегодня вратари – герои матча. Матвей Сафонов сегодня доказал, что он лучший вратарь чемпионата, надо его поблагодарить.

Надо работать, другого пути нет. Мы знали, что будет непросто. Тем более сейчас есть те ребята, которые только вливаются в команду, все в неоптимальном состоянии.

Второй тайм – это элементарная невнимательность. Что первый, что второй тайм – это провал. Будем разбираться. Надо выходить с первой до последней минуты сконцентрированными.

Все новости
Камоцци считает, что «Спартак» может в РПЛ финишировать выше «Зенита»
Сегодня, 03:15
Мележиков: «„Спартак“ меняется, проявляет характер»
Сегодня, 03:12
Пономарев: «В „Сочи“ подумали, что они уже академики, хотя окончили ПТУ»
Сегодня, 02:23
Зобнин: «Удаление у „Краснодара“ перевернуло ход матча»
Сегодня, 02:18
ЦСКА опубликовал речь Федотова из раздевалки после матча с «Сочи»
Сегодня, 02:13 Видео
Пономарев: «От ЦСКА можно ждать борьбы за чемпионство»
Сегодня, 02:04
Сортировать
Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258 ответ Разумный Шляпник (раскрыть)
20 июля в 18:15
Так никто не спорит, что Матвей хороший вратарь, мне он тоже симпатичен, я о том, что не нужно голословно утверждать, что он лучший в нашем чемпионате. По большинству статистических выкладок он многим уступает.
Разумный Шляпник
Разумный Шляпник ответ SHMEL258 (раскрыть)
20 июля в 12:43
тем что с такой дырявой защитой тащит быков как может
SHMEL258
SHMEL258 ответ kip-elev (раскрыть)
19 июля в 08:06, ред.
    kip-elev
    kip-elev ответ SHMEL258 (раскрыть)
    18 июля в 16:01
    Матвей Сафонов («Краснодар»), 23 года
    117 ударов, 22 пропущенных
    81,2% отбитых
    Лучше только у

    Денис Адамов («Сочи»), 24 года
    34 удара, 4 пропущенных
    88,24% отбитых
    Но не сопоставимо количество отбитых мячей.

    Для примера:
    Игорь Акинфеев (ЦСКА), 36 лет
    104 удара, 26 пропущенных
    75% отбитых

    Илья Лантратов («Химки»), 26 лет
    162 удара, 39 пропущенных
    75,93% отбитых

    Иван Ломаев («Крылья Советов»), 23 года
    117 ударов, 27 пропущенных
    76,92% отбитых
    альсато
    альсато
    18 июля в 13:33
    За лучшего вратаря-всегда говорит-СТАТИСТИКА!...хотя выбор всегда за гл. тренером Сборной..вот например..РОМАНЦЕВ О.И. отцепил "БОССА" от чемпионата мира в Японии...отдав предпочтение -гуттаперчевому Нигматулину и пенсионеру Черсесову, лишь за то, что СЕРЕГА сказал: " Спартак-слабая команда и мы их уделаем!"...и ведь УДЕЛАЛИ!!!!...Только с Овчиниковым Серегой-ЛОКОМОТИВ смог стать чемпионом!
    SHMEL258
    SHMEL258 ответ kip-elev (раскрыть)
    18 июля в 12:17, ред.
    Это официальная статистика и где её посмотреть? Или очередной журнал развлекается? Среди тех, кто провёл больше 10 матчей по статистике меньше всех пропускают : Шелия, Джанаев, Акинфеев и четвёртый Сафонов...По сухим матчам он тоже далеко отстаёт. В чём он лучший?
    kip-elev
    kip-elev ответ SHMEL258 (раскрыть)
    18 июля в 09:43
    Поэтому у Сафонава лучшая статистика в РПЛ прошлого сезона?
    112910415
    112910415
    18 июля в 09:06
    сыроват Краснодар
    SHMEL258
    SHMEL258
    18 июля в 07:58
    Главный критерий оценки качества вратаря это стабильность. У Моти с этим проблемы. Да, он может выдать шикарнейший матч, но провалиться в следующем.
    hjlzuf
    hjlzuf
    18 июля в 07:24
    Сыграли плохо. Могли и проиграть.
    xvs7mm35dcnu
    xvs7mm35dcnu
    18 июля в 05:41
    Это его мнение
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    18 июля в 05:40
    Просто делал свою работу хорошо
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    18 июля в 05:35
    Сафонов молодец! Возможно Сторожук и прав.
    протон
    протон
    18 июля в 00:57
    Факел плотно оборонялся? Он это серьезно? А то что факел играл в высокий пресинг он не заметил?
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     