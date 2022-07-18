Сторожук: «Сафонов доказал, что он лучший вратарь РПЛ»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук оценил игру вратаря команды Матвея Сафонова после ничьей с «Факелом» (2:2).
Наверное, повезло нам больше, хотя, забей мы пенальти… Ну, я думаю, что мы на победу не наиграли. Команда очень плотно оборонялась.
Объективно, сегодня вратари – герои матча. Матвей Сафонов сегодня доказал, что он лучший вратарь чемпионата, надо его поблагодарить.
Надо работать, другого пути нет. Мы знали, что будет непросто. Тем более сейчас есть те ребята, которые только вливаются в команду, все в неоптимальном состоянии.
Второй тайм – это элементарная невнимательность. Что первый, что второй тайм – это провал. Будем разбираться. Надо выходить с первой до последней минуты сконцентрированными.
117 ударов, 22 пропущенных
81,2% отбитых
Лучше только у
Денис Адамов («Сочи»), 24 года
34 удара, 4 пропущенных
88,24% отбитых
Но не сопоставимо количество отбитых мячей.
Для примера:
Игорь Акинфеев (ЦСКА), 36 лет
104 удара, 26 пропущенных
75% отбитых
Илья Лантратов («Химки»), 26 лет
162 удара, 39 пропущенных
75,93% отбитых
Иван Ломаев («Крылья Советов»), 23 года
117 ударов, 27 пропущенных
76,92% отбитых
117 ударов, 22 пропущенных
81,2% отбитых
Лучше только у
Денис Адамов («Сочи»), 24 года
34 удара, 4 пропущенных
88,24% отбитых
Но не сопоставимо количество отбитых мячей.
Для примера:
Игорь Акинфеев (ЦСКА), 36 лет
104 удара, 26 пропущенных
75% отбитых
Илья Лантратов («Химки»), 26 лет
162 удара, 39 пропущенных
75,93% отбитых
Иван Ломаев («Крылья Советов»), 23 года
117 ударов, 27 пропущенных
76,92% отбитых