Кавазашвили: «После Кокорина „Фиорентина“ не купит российских игроков»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал слова спортивного директора «Фиорентины» Даниэле Праде, который заявил, что трансфер нападающего в команду из Флоренции был ошибкой.

Ну неужели кто-то признал, что покупка Кокорина — чудовищная ошибка руководства «Фиорентины»? Даже не верится, честно говоря. Кто-то этого спортивного директора образумил, видимо. Ну или наш Саша так сильно об****лся в «Фиорентине», что их руководство наконец признало фиаско. 11 матчей за два года и ни одного результативного действия — вы только вдумайтесь в это! Беспрецедентный случай.

Самое страшное, что они от Кокорина даже избавиться не могут — никто его не берет, а он не хочет уходить. Представляете, как повезло «Спартаку», что они его смогли туда продать? Феноменальная сделка! Но есть и другая сторона: после такой ошибки, мне кажется, «Фиорентина» больше никогда в сторону российских футболистов не посмотрит, чтобы опять не вляпаться в сами знаете что.