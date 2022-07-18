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Кавазашвили: «После Кокорина „Фиорентина“ не купит российских игроков»

18 июля 2022, 15:33

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал слова спортивного директора «Фиорентины» Даниэле Праде, который заявил, что трансфер нападающего Александра Кокорина в команду из Флоренции был ошибкой.

Ну неужели кто-то признал, что покупка Кокорина — чудовищная ошибка руководства «Фиорентины»? Даже не верится, честно говоря. Кто-то этого спортивного директора образумил, видимо. Ну или наш Саша так сильно об****лся в «Фиорентине», что их руководство наконец признало фиаско. 11 матчей за два года и ни одного результативного действия — вы только вдумайтесь в это! Беспрецедентный случай.

Самое страшное, что они от Кокорина даже избавиться не могут — никто его не берет, а он не хочет уходить. Представляете, как повезло «Спартаку», что они его смогли туда продать? Феноменальная сделка! Но есть и другая сторона: после такой ошибки, мне кажется, «Фиорентина» больше никогда в сторону российских футболистов не посмотрит, чтобы опять не вляпаться в сами знаете что.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 июля в 23:05
Наши и сами не горят желанием....
Навстречу понижению оклада...конкуренции и увеличения количества игр ??
И всё ради мнимого прогресса и сомнительных амбиций ??

Нет...наши не такие...
Во Флоренции отдыхать хорошо...
А работают там пусть итальянцы....
ЧиП
ЧиП
18 июля в 17:30
Во первых если игрок будет достойный , то посмотрят. Во вторых ничего страшного не произошло, это им наши санкции 😁
Futurista
Futurista
18 июля в 15:57
Мало ли таких кокориных было из других стран?)...да полно если покопаться...
Союзник противников
Союзник противников
18 июля в 15:52
Непонятно,чего в душе у Анзора больше:Радости от "сбагривания" Коко,или огорчения,что дважды в одну и ту же апеннинскую помой...,ой,воронку,снаряд не упадёт???
КЭТиК
КЭТиК
18 июля в 15:46
Его пример - другим наука.
Шуnя771
Шуnя771
18 июля в 15:33
Ох и логика!
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