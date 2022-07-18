Агаларов объяснил, почему перешёл в «Ахмат»

Нападающий рассказал, почему принял решение перейти именно в «Ахмат».

Главный фактор — заинтересованность во мне Андрея Викторовича [Талалаева]. Мы с ним не раз созванивались, он обрисовывал игру «Ахмата», философию команды, рассказывал, как меня видит в команде. Меня это вдохновило и зацепило.

Кем меня видит Талалаев? Наконечником атаки — центральным форвардом. Я следил за «Ахматом» в прошлом сезоне. У них много вертикальных атак, прессинга и контратак. Это то, что мне нравится и подходит. Так что все четко.

Что мне советовал отец? Он поддержал мое решение перейти в «Ахмат», как и вся семья. Папе тоже понравилась настойчивость Талалаева и руководителей клуба. Это было ключевым. Еще один важный фактор моего перехода — схожесть менталитета народов Чечни и Дагестана. За счет этого моя адаптация в «Ахмате» пройдет быстрее.