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Агаларов объяснил, почему перешёл в «Ахмат»

18 июля 2022, 12:57

Нападающий Гамид Агаларов рассказал, почему принял решение перейти именно в «Ахмат».

Главный фактор — заинтересованность во мне Андрея Викторовича [Талалаева]. Мы с ним не раз созванивались, он обрисовывал игру «Ахмата», философию команды, рассказывал, как меня видит в команде. Меня это вдохновило и зацепило.

Кем меня видит Талалаев? Наконечником атаки — центральным форвардом. Я следил за «Ахматом» в прошлом сезоне. У них много вертикальных атак, прессинга и контратак. Это то, что мне нравится и подходит. Так что все четко.

Что мне советовал отец? Он поддержал мое решение перейти в «Ахмат», как и вся семья. Папе тоже понравилась настойчивость Талалаева и руководителей клуба. Это было ключевым. Еще один важный фактор моего перехода — схожесть менталитета народов Чечни и Дагестана. За счет этого моя адаптация в «Ахмате» пройдет быстрее.

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Все комментарии
протон
протон
18 июля в 23:33, ред.
Удачи Гамиду. Тут и финансовая играла роль, религиозная составляющая, и менталитет народов кавказа, и если поощряет руководство призами лучших игроков то по чему нет? Тут главное решение было за отцом Гамида Русланом, Шамилем и руководством Терека.
Союзник противников
Союзник противников
18 июля в 16:02
Философия всех подкупила,
уберёг меня папа от сглаза,
знает мир,что "Ахмат-это сила",
потому что мы оба с Кавказа.
альсато
альсато
18 июля в 14:13
я хотел видеть Гамида в Алании, но прежде-Аланию в РПЛ!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
18 июля в 13:51
Родная кровь....Удачи
Ironigor
Ironigor
18 июля в 13:34
Удачи тебе с Ахматом !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 июля в 12:58
Ахмат ему роднее!
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