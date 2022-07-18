Сёмин: «Больше остальных в первом туре мне понравился ЦСКА»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, какой клуб ему больше всего понравился в 1-м туре РПЛ.
Матч «Динамо» и «Ростова» был хороший. Но больше остальных в первом туре мне понравился ЦСКА. Они провели очень хорошую, качественную и достаточно интересную игру. Удивляет ли единоличное лидерство ЦСКА? Ничего не удивляет. Всегда так было, что первый тур — это напряжённая борьба и неожиданные результаты. Стабильность придёт в дальнейшем. Результаты иной раз будет не самые неожиданные, при этом скажется уровень мастерства отдельных команд.
А это что такое : "Результаты иной раз будет не самые неожиданные..."? Какой -то аульский падёж падежей!
А это что такое : "Результаты иной раз будет не самые неожиданные..."? Какой -то аульский падёж падежей!