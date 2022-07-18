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Сёмин: «Больше остальных в первом туре мне понравился ЦСКА»

18 июля 2022, 11:49

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, какой клуб ему больше всего понравился в 1-м туре РПЛ.

Матч «Динамо» и «Ростова» был хороший. Но больше остальных в первом туре мне понравился ЦСКА. Они провели очень хорошую, качественную и достаточно интересную игру. Удивляет ли единоличное лидерство ЦСКА? Ничего не удивляет. Всегда так было, что первый тур — это напряжённая борьба и неожиданные результаты. Стабильность придёт в дальнейшем. Результаты иной раз будет не самые неожиданные, при этом скажется уровень мастерства отдельных команд.

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Все комментарии
j2a98t7k5hnk
j2a98t7k5hnk
18 июля в 19:57
А мне Рыбусь)))))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 июля в 16:05
Кроме ЦСКА и Химок игра других команд мне малоинтересны, однако игра Факела мне понравилась. Будь здрав,
Союзник противников
Союзник противников
18 июля в 15:55
Где он увидел "единоличное лидерство",если впереди тройка,а ЦСКА третий по показателям?
А это что такое : "Результаты иной раз будет не самые неожиданные..."? Какой -то аульский падёж падежей!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
18 июля в 14:37, ред.
Мои земляки. Вы за Химки, кроме ЦСКА, а я за Факел
КЭТиК
КЭТиК
18 июля в 13:17
Спокойные 2-0 лучше, чем нервные 4-2.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
18 июля в 12:41
По качеству игры показанной ЦСКА соглашусь с Сёминым. А ещё мне понравилась игра Факела, скорее удивила своей неожиданной зрелостью.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 июля в 12:40
Поверим знатоку футбола.
drug01
drug01
18 июля в 12:30
Это только начало...
альсато
альсато
18 июля в 12:21
..а вообЧЕ...первый круг ответит на ВСЕ ваши вопросы))))
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
18 июля в 12:20
я Шпалычу не враг!)))))...даже...наиборот))))
Leha-ha50
Leha-ha50
18 июля в 12:18
В первом туре хорош был не только ЦСКА. Очень прилично провели матч ростовчане, воронежцы. Выводы пока делать рано, тем более, что уровень сопротивления у команд был разным. Надо подождать и уже после нескольких туров будет картина более ясная. Наличие в командах большого количества молодежи наверняка скажется, будут и взлеты и падения. Кто будет более стабильным , тот и будет наверху.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
18 июля в 12:15
После похвалы Шпалыча не стоит почивать на лаврах, ведь Урал не показывает истинного состояния команды, потому как сам будет бороться за выживание. Второй тур даст более объективную оценку, ну а лучшее мерило это время и последний тур.
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
18 июля в 12:00
Химки тоже не топ-5, однако выглядели очень достойно.
Сп62
Сп62
18 июля в 11:59
Однако, Урал не из топ 5.
Capral
Capral
18 июля в 11:53
Палыч, наверное очень удивится, но мне, тоже, больше других понравился ЦСКА.
Шуnя771
Шуnя771
18 июля в 11:50
Палыч стал хвалить своих заклятых врагов!
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