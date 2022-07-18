Сёмин: «Больше остальных в первом туре мне понравился ЦСКА»

Бывший тренер «Локомотива» рассказал, какой клуб ему больше всего понравился в 1-м туре РПЛ .

Матч «Динамо» и «Ростова» был хороший. Но больше остальных в первом туре мне понравился ЦСКА . Они провели очень хорошую, качественную и достаточно интересную игру. Удивляет ли единоличное лидерство ЦСКА ? Ничего не удивляет. Всегда так было, что первый тур — это напряжённая борьба и неожиданные результаты. Стабильность придёт в дальнейшем. Результаты иной раз будет не самые неожиданные, при этом скажется уровень мастерства отдельных команд.