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Канчельскис рассказал, какие клубы удивили его в 1-м туре РПЛ

18 июля 2022, 11:35

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис рассказал, какие команды удивили его в 1-м туре Российской Премьер-Лиги.

Больше остальных в первом туре удивил «Факел» — они дали бой «Краснодару». Да, у последних почти нет легионеров, но забить «Краснодару» два мяча на выезде — уже достойно.

«Химки» тоже приятно удивили. Было видно, что у «Зенита» не было достаточного настроя на игру. Думали, что возьмут шапкозакидательством и без пыли. Но в футболе никогда нельзя расслабляться, нужно играть от первой минуты до последней.

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Все комментарии
протон
протон ответ Шуnя771 (раскрыть)
18 июля в 23:24
воронежцы по-настоящему удивили!!! Успехов им!
Союзник противников
Союзник противников
18 июля в 16:04
А сколько "Факел" не забил,в двух атаках за пять минут второго таймп...Чуть бычков на бойню не отправил!
dp8w24m7edx4
dp8w24m7edx4
18 июля в 13:23
Первый тур на то он и первый, чтобы удивлять...
альсато
альсато
18 июля в 12:31
Чудеса бывают в первом туре и последнем!...а вот между ними-горькая действительность))))
Шуnя771
Шуnя771
18 июля в 11:51
Факел пыхнул)
zooveterinar
zooveterinar
18 июля в 11:48
Кончельскис прав,полностью с ним соглашусь!!!
1 984
1 984
18 июля в 11:40
Поддержу. Факел и Химки приятно порадовали.
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