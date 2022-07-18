Канчельскис рассказал, какие клубы удивили его в 1-м туре РПЛ

Бывший футболист сборной России рассказал, какие команды удивили его в 1-м туре Российской Премьер-Лиги.

Больше остальных в первом туре удивил «Факел» — они дали бой «Краснодару». Да, у последних почти нет легионеров, но забить «Краснодару» два мяча на выезде — уже достойно.

«Химки» тоже приятно удивили. Было видно, что у «Зенита» не было достаточного настроя на игру. Думали, что возьмут шапкозакидательством и без пыли. Но в футболе никогда нельзя расслабляться, нужно играть от первой минуты до последней.