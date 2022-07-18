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Вратарь «Динамо» Лещук рассказал, что не перейдёт в «Спартак»

18 июля 2022, 10:29

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук ответил на вопрос о том, мог бы он перейти в «Спартак».

Нет. Все может быть в футболе, но «Спартак» я не хочу рассматривать. Я воспитанник «Динамо», мне тяжело смотреть в сторону «Спартака».

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Все комментарии
протон
протон
18 июля в 23:34
Лещука еще можно заменить, а вот то, что Тюкавин опять второй номер, мне совсем не нравится и ему, уверен, так же....его бы удержать..
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
18 июля в 15:44
Да фиг с этим Лещуком . А мне интересно ,какой 56 задал ему такой вопрос ?! Почему именно в Спартак ,а не в Зенит или Реал ,или в Баварию ?! ))
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
18 июля в 15:37
Приветствую! Согласен с Вами!
альсато
альсато
18 июля в 12:50
"НЕ ВЕРЬ, НЕ ВЕРЬ ПОЭТУ ДЕВА......."))))...юность-БЕСШАБАШНАЯ!
Capral
Capral ответ DaslerU (раскрыть)
18 июля в 12:44
И почему именно Спартак такой принципиальный? Почему не ЦСКА? Зенит, к примеру, после общеизвестных событий в 2011, должен был бы стать еще более принципиальным соперником! Но нет, выбрали в качестве жертвы Спартак, с которым у Динамо, уже давно никакой принципиальности не существует....
DaslerU
DaslerU
18 июля в 12:36
Бред какой-то с этой преданностью. Cобаки что ли?
2b2et3ewg4pa
2b2et3ewg4pa
18 июля в 12:15
Да ты там нафиг не нужен
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
18 июля в 11:30
Моё Почтение, Уважаемый!!!
Полностью с Вами согласен! Меня самого бесят подобные заявления. Лещук, который с трудом в основу Динамо проходит, зарекается не смотреть на Спартак. Тюкавин, который, якобы не любит красный цвет, еще совсем недавно играл в красных бутсах. Вот эта показуха дешевая, была свойственна "эпохе шварца", когда все строем в туалет ходили. Очень хочется верить, что с приходом нового тренера обстановка изменится к лучшему и не будет больше этого дешевого пижонства. Не припомню, чтобы в золотом Динамо- 76, футболисты клуба говорили о своем негативе к Спартаку. А после прихода Бескова в Спартак, многие болельщики Динамо открыто поддерживали спартачей.

И последнее. В 1979г., когда Спартак стал чемпионом страны, всеми любимый киноактер Е.П.Леонов написал в газете "Известия": "С 1946 болею за Динамо. Но сейчас рад за Спартак, который достоин чемпионского звания"!
849mff4knepq
849mff4knepq
18 июля в 11:01
Зачем идти с таким понижением в команду без будущего.
shlomo2
shlomo2 ответ STVA 1 (раскрыть)
18 июля в 10:46
Добра! .... по поводу Глушенкова согласен полностью.... дай Бог ему без травм и он себя покажет в этом сезоне... а так что, лишним пиар не бывает...:))))
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo2 (раскрыть)
18 июля в 10:41, ред.
Вопрос... А их зовут? Или это стало трендом? Пиариться на своей "преданности". По мне так позиция Глушенкова более честная.
shlomo2
shlomo2
18 июля в 10:30
Все прямо и честно... уважуха!
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