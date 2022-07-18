Вратарь «Динамо» Лещук рассказал, что не перейдёт в «Спартак»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук ответил на вопрос о том, мог бы он перейти в «Спартак».
Нет. Все может быть в футболе, но «Спартак» я не хочу рассматривать. Я воспитанник «Динамо», мне тяжело смотреть в сторону «Спартака».
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук ответил на вопрос о том, мог бы он перейти в «Спартак».
Нет. Все может быть в футболе, но «Спартак» я не хочу рассматривать. Я воспитанник «Динамо», мне тяжело смотреть в сторону «Спартака».
Полностью с Вами согласен! Меня самого бесят подобные заявления. Лещук, который с трудом в основу Динамо проходит, зарекается не смотреть на Спартак. Тюкавин, который, якобы не любит красный цвет, еще совсем недавно играл в красных бутсах. Вот эта показуха дешевая, была свойственна "эпохе шварца", когда все строем в туалет ходили. Очень хочется верить, что с приходом нового тренера обстановка изменится к лучшему и не будет больше этого дешевого пижонства. Не припомню, чтобы в золотом Динамо- 76, футболисты клуба говорили о своем негативе к Спартаку. А после прихода Бескова в Спартак, многие болельщики Динамо открыто поддерживали спартачей.
И последнее. В 1979г., когда Спартак стал чемпионом страны, всеми любимый киноактер Е.П.Леонов написал в газете "Известия": "С 1946 болею за Динамо. Но сейчас рад за Спартак, который достоин чемпионского звания"!
Полностью с Вами согласен! Меня самого бесят подобные заявления. Лещук, который с трудом в основу Динамо проходит, зарекается не смотреть на Спартак. Тюкавин, который, якобы не любит красный цвет, еще совсем недавно играл в красных бутсах. Вот эта показуха дешевая, была свойственна "эпохе шварца", когда все строем в туалет ходили. Очень хочется верить, что с приходом нового тренера обстановка изменится к лучшему и не будет больше этого дешевого пижонства. Не припомню, чтобы в золотом Динамо- 76, футболисты клуба говорили о своем негативе к Спартаку. А после прихода Бескова в Спартак, многие болельщики Динамо открыто поддерживали спартачей.
И последнее. В 1979г., когда Спартак стал чемпионом страны, всеми любимый киноактер Е.П.Леонов написал в газете "Известия": "С 1946 болею за Динамо. Но сейчас рад за Спартак, который достоин чемпионского звания"!