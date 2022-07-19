Филимонов не хочет, чтобы Мостовой тренировал «Спартак»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России прокомментировал желание Александра Мостового стать главным тренером красно-белых.

Я бы на это не хотел смотреть. При всем уважении к Александру, великому футболисту, игрок и тренер — это разные профессии. У меня с ним сейчас похожая ситуация: я тоже главный тренер команды Медиалиги. Но я понимаю, что должен развиваться дальше, получать лицензию. Сейчас у меня только лицензия тренера вратарей. Но мне нужно получать опыт: не хочу просто отучиться, чтобы затем тупо пополнить армию безработных тренеров. Я знаю свое вратарское дело. На мастер-классе с детьми я каждой клеточкой своего тела это чувствую: что я знаю, что умею, что могу подсказать. Но на главного тренера еще нужно выучиться, получить методические знания и развить то, что у меня уже есть. Для меня стать тренером — это не просто сказать как Александр Мостовой: «Дайте мне команду, желательно хорошую, я готов».

Есть ощущение, что все его хотелки стать тренером — это праздные рассуждения. Хотя он тоже начал получать опыт в Медиалиге, как и я. Кому-то может показаться, что это профанация. С точки зрения профессионального футбола это, наверное, ерунда. Но профессиональный футбол не может существовать без любительского! Из детского футбола люди попадают в профессионалы. Чем шире база, тем больше талантов будет попадать на вершину футбольной пирамиды.