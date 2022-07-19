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Филимонов не хочет, чтобы Мостовой тренировал «Спартак»

19 июля 2022, 01:23

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов прокомментировал желание Александра Мостового стать главным тренером красно-белых.

Я бы на это не хотел смотреть. При всем уважении к Александру, великому футболисту, игрок и тренер — это разные профессии. У меня с ним сейчас похожая ситуация: я тоже главный тренер команды Медиалиги. Но я понимаю, что должен развиваться дальше, получать лицензию. Сейчас у меня только лицензия тренера вратарей. Но мне нужно получать опыт: не хочу просто отучиться, чтобы затем тупо пополнить армию безработных тренеров. Я знаю свое вратарское дело. На мастер-классе с детьми я каждой клеточкой своего тела это чувствую: что я знаю, что умею, что могу подсказать. Но на главного тренера еще нужно выучиться, получить методические знания и развить то, что у меня уже есть. Для меня стать тренером — это не просто сказать как Александр Мостовой: «Дайте мне команду, желательно хорошую, я готов».

Есть ощущение, что все его хотелки стать тренером — это праздные рассуждения. Хотя он тоже начал получать опыт в Медиалиге, как и я. Кому-то может показаться, что это профанация. С точки зрения профессионального футбола это, наверное, ерунда. Но профессиональный футбол не может существовать без любительского! Из детского футбола люди попадают в профессионалы. Чем шире база, тем больше талантов будет попадать на вершину футбольной пирамиды.

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Все комментарии
ЗавАН
ЗавАН
19 июля в 17:10
Два клоуна. Оставьте Спартак в покое, поговорите о чём-небудь другом.
Знатог
Знатог
19 июля в 12:24, ред.
Нее, Александр Македонский неплохой тренер. Спартака мог бы научить, если бы знаком был.
bemvh9fr5hye
bemvh9fr5hye
19 июля в 11:03
Еще бы Ловчева назначили.
альсато
альсато ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
19 июля в 10:25
ты после института, сразу на завод в ГЛ, ИНЖЕНЕРЫ пришел?..Сколько времени прошло, после того как Мостовой закончил активную футбольную карьеру?..То то же!..Саша-тунеядец!...НИ ОДНОГО документа нет, о заканчивании чего либо! (даже пожарной безопасности)...дать вам бездарям, людей тренировать...вам, что...клубы эксперименты что ли?..идите за парту, получите аттестат, пройдите профпригодность, и начинайте (если получите лицензию) детей тренировать! (БОГО УГОДНОЕ ДЕЛО)
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
19 июля в 08:51
такая детская задачка с нулём неизвестных, кто должен тренировать Спартак? Приходили 2 итальянца, оба взяли трофеи ) Спрашивается, причём здесь Карпены ) у нынешнего рыжего тоже может получиться, и снова Карпены/Мостовые как бы тут вообще не при чём, вот и ответ, кто должен тренировать )
Dirty_Harry
Dirty_Harry
19 июля в 08:36
Только не этого психованного маразматика, были уже эксперименты "талантливыми" тренерами типа Аленичева и Гунько ничем хорошим это не закончилось
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 июля в 08:23
Два клоуна, как будто по их желанию.
SHMEL
SHMEL
19 июля в 08:11
На интервью Саши Филимонова не стоит обращать особого внимания...
memphis
memphis
19 июля в 07:36
Осадил KingА
hjlzuf
hjlzuf
19 июля в 07:04
В Спартаке нужен Валера. Он там наладит все дела.
виктор бочарников
виктор бочарников
19 июля в 06:57
В Спартаке и так проблем хватает.
Kosmos58
Kosmos58
19 июля в 06:54
филя? это который между ушей пропускает, как и акын феев?!.
112910415
112910415
19 июля в 06:28
ну, конечно же !
отличный футболист очень даже не всегда может статьи толковым тренером
costard
costard ответ bvjec6pxvzcy (раскрыть)
19 июля в 06:22
Если что, Акинфеев пропустил точно такой же гол от Сон Хын Мина и ничего. Такое бывает.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
19 июля в 06:20
Не ожидал.
ОПС
ОПС
19 июля в 06:05
Да не бывать этому.
ABir
ABir
19 июля в 05:59
Тренер - это нечто большее, чем просто желание им быть
Шуnя771
Шуnя771
19 июля в 05:28
Сомнительный тренер, в Спартаке и так проблем выше головы)
nikoladolgov
nikoladolgov
19 июля в 05:08
А что Абаскаль уже все ?
bvjec6pxvzcy
bvjec6pxvzcy
19 июля в 04:45
Косячника вообще никто не спрашивает
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
19 июля в 03:57
Филимонов не хочет... А я бы посмотрел)
Варвар7
Варвар7
19 июля в 01:59
Не ожидал от Филимонова такого здравого и обстоятельного рассуждения!
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
19 июля в 01:57, ред.
Любой адекватный человек ( если он зла Спартаку не желает) этого не хочет
STVA 1
STVA 1
19 июля в 01:43
Согласен с Филей
Василий 50
Василий 50
19 июля в 01:37
А зачем об этом говорить публично?
протон
протон
19 июля в 01:25
Игрок действительно мною уважаем, но придержусь мнения Филимонова. Вроде Мостовому дали тренировать бойцовский клуб Камиля Гаджиева.
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