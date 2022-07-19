Филимонов не хочет, чтобы Мостовой тренировал «Спартак»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов прокомментировал желание Александра Мостового стать главным тренером красно-белых.
Я бы на это не хотел смотреть. При всем уважении к Александру, великому футболисту, игрок и тренер — это разные профессии. У меня с ним сейчас похожая ситуация: я тоже главный тренер команды Медиалиги. Но я понимаю, что должен развиваться дальше, получать лицензию. Сейчас у меня только лицензия тренера вратарей. Но мне нужно получать опыт: не хочу просто отучиться, чтобы затем тупо пополнить армию безработных тренеров. Я знаю свое вратарское дело. На мастер-классе с детьми я каждой клеточкой своего тела это чувствую: что я знаю, что умею, что могу подсказать. Но на главного тренера еще нужно выучиться, получить методические знания и развить то, что у меня уже есть. Для меня стать тренером — это не просто сказать как Александр Мостовой: «Дайте мне команду, желательно хорошую, я готов».
Есть ощущение, что все его хотелки стать тренером — это праздные рассуждения. Хотя он тоже начал получать опыт в Медиалиге, как и я. Кому-то может показаться, что это профанация. С точки зрения профессионального футбола это, наверное, ерунда. Но профессиональный футбол не может существовать без любительского! Из детского футбола люди попадают в профессионалы. Чем шире база, тем больше талантов будет попадать на вершину футбольной пирамиды.
отличный футболист очень даже не всегда может статьи толковым тренером
отличный футболист очень даже не всегда может статьи толковым тренером