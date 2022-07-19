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Широков: «Не думаю, что Дзюба грезит желанием попасть в Азербайджан»

19 июля 2022, 00:28

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков не считает, что российский нападающий Артём Дзюба перейдет в чемпионат Азербайджана.

Думаю, что в Азербайджан Дзюба не поедет — договорится и останется в России. Удивительно ли, что до сих пор не договорился с российским клубом? После нахождения в «Зените» тяжело окунуться в другую денежную реальность, но это придётся сделать. Рано или поздно договорится.

Не думаю, что он грезит желанием попасть в Азербайджан. Я уверен, что там не дадут столько денег. Не думаю, что это уровень по всем параметрам: как спортивным, так и финансовым.

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Все комментарии
ZIBO rock
ZIBO rock
19 июля в 00:38
Гастарбайтеры нынче не те, в другую сторону едут!)
протон
протон
19 июля в 00:38
Да,действительно тяжело.Давайте все дружно пожалеем долларого миллионера,который теперь будет получать условные 40 миллионов в рублевом эквиваленте в год.Нищета то какая! Как на такие копейки прожить-то?!
Гость
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