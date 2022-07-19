Радченко: «Может быть, проект в Азербайджане заинтересовал Дзюбу»

Экс-игрок сборной России высказался по поводу слухов касательно возможного перехода бывшего футболиста «Зенита» в чемпионат Азербайджана.

Знаю точно, что Артём хочет продолжить свою карьеру. Если стороны сойдутся, то, вполне возможно, может оказаться в Азербайджане. Что касается спортивных амбиций, то за карьеру у Артёма были не очень хорошие моменты: мы помним, как его отдавали в аренду, где он доказывал, играл в «Томи».

Самое главное, что у него есть желание играть в футбол. Где играть — для него уходит на второй план. Азербайджан — хороший вариант для продолжения карьеры? Просто нет возможности играть в других местах. Может быть, тот проект, который в Азербайджане, его заинтересовал.