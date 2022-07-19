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Мусаев: «Дзюба усилил бы любую из команд в Азербайджане»

19 июля 2022, 00:15

Главный тренер «Сабаха» из чемпионата Азербайджана Мурад Мусаев оценил возможную пользу бывшего игрока «Зенита» Артема Дзюбы для местных клубов в случае своего перехода.

Дзюба усилил бы любую из этих команд. Не особо верю, что он перейдёт в чемпионат Азербайджана, но если перейдёт, то усилит любую команду лиги. В какой футбол сейчас будет играть «Нефтчи», трудно сказать, у них поменялся тренер и сейчас команда на сборах, я не видел ни одного их матча.

«Карабах» играет в комбинационный футбол и по стилю игры чем-то похож на «Краснодар». Единственное, их центральный нападающий сейчас выполняет большой объём работы в прессинге, он один направляет отбор, много бегает без мяча. Это не совсем игра Артема. В плане атакующих действий, понимания игры – это нападающий высокого класса, способный сыграть в любой игровой модели.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
19 июля в 00:28
Дзюба Джан Азербайджан)...
протон
протон
19 июля в 00:16
Там видео будет нарасхват.
Гость
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