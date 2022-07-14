Агент полузащитника «Аполлона» может подать в суд на «Уфу»

«Уфа» хотела подписать полузащитника «Аполлона» .

По данным источника, «Уфа» сделала предложение колумбийцу, которое игрок принял. Когда футболист оформлял билеты на самолёт, «Уфа» отменила сделку в одностороннем порядке.

Знакомый с ситуацией источник сообщил:

«Уфа» ежедневно просила Хуана подождать, пока они получат разрешение. Затем в клубе заявили, что взяли других иностранцев и больше нет места по лимиту, но официальное предложение — обязательство. Представители игрока рассматривают возможность подачи судебного иска против «Уфы».