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Агент полузащитника «Аполлона» может подать в суд на «Уфу»

14 июля 2022, 18:00

«Уфа» хотела подписать полузащитника «Аполлона» Хуана Руиса.

По данным источника, «Уфа» сделала предложение колумбийцу, которое игрок принял. Когда футболист оформлял билеты на самолёт, «Уфа» отменила сделку в одностороннем порядке.

Знакомый с ситуацией источник сообщил:

«Уфа» ежедневно просила Хуана подождать, пока они получат разрешение. Затем в клубе заявили, что взяли других иностранцев и больше нет места по лимиту, но официальное предложение — обязательство. Представители игрока рассматривают возможность подачи судебного иска против «Уфы».

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Ironigor
Ironigor
14 июля в 18:16
Не на того нарвались , Федун подтвердит !)
PATRIOT1965
PATRIOT1965
14 июля в 18:05
Да Газизов Апаллон весь два раза купит и три раза продаст, в клубе не заметят это даже. С кого собрались содрать деньги. 🤣🤣🤣🤣
ДСА
ДСА
14 июля в 18:01
Не солидно как-то это
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